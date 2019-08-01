秋行軍蟲入侵金門高粱田 陳玉珍籲盡速啓動補償機制

2019-08-01 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



秋行軍蟲入侵金門高粱田，目前受到危害的高粱田已經高達500公頃，且災情還在不斷的擴大，憂心農友損失，金門籍立委陳玉珍今日緊急邀請農委會、農糧署等業管單位蒞金研商，陳玉珍希望大家共同努力解決蟲害發生、減軽農友的負擔；也籲請中央盡速啓動農作補償機制。

這場緊急會議由陳玉珍主持，包括農委會防檢局植物防疫組組長陳宏伯、農糧署課長蔡志勇、縣議員李應文、金門縣政府建設處代理處長文水成、縣動植物防疫所長林政道、農試所長李廣榮、縣農會總幹事黃永堆與農民代表等，共同研商如何應對入侵、肆虐的秋行軍蟲。

縣府建設處表示，目前地區新植高粱發現秋行軍蟲的通報量持續增加，其中金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉通報面積已超過500公頃，縣防疫所已緊急採購農委會防檢局推薦用藥賜諾特等化學藥劑，預估可施用1000公頃以上高粱田使用；秋行軍蟲的危害會持續多年，只有面對與了解蟲害問題，才能確保在地農業的永續經營。

陳宏伯提醒，由於金門與福建太過於接近，恐怕是防不勝防，短期要全面根絶剷除秋行軍蟲有其實際的困難，農友要有長期對抗的心理凖備，農友一旦發現了蟲卵、幼蟲的蹤跡時，務必立即通報，切勿擅自噴藥或隠匿，配合縣府與防檢局處理程序及用藥，進行全島性的防治作業，期待盡量降低農業損失。