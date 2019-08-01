電商年成長13％ 郵局「高雄專館」說明會湧入人潮

2019-08-01 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



台灣電子商務交易每年約以13％速度成長，中華郵政公司與高市府農業局合作，網路商城預計在9月推出「高雄專館」，以銷售高雄優質農、漁、畜產品為主。高雄郵局今天下午舉辦招商說明會，百餘小農、機構人員參與，許多人躍躍欲試。

各大電商平台爭取網路購物商機，中華郵政公司具備郵務與全台1300多家支局通路優勢，103年起銷售美濃澄蜜香番茄與大樹玉荷包荔枝，今年起陸續針對全台22縣市打造專館，屏東縣與宜蘭縣已上線銷售，以成為全台農特產品最佳網購平台自許。

今天下午，高雄郵局舉辦「高雄專館」說明會，各地農漁會、合作社與農民參與，市府農業局長吳芳銘出席。吳芳銘表示，郵局深入大街小巷，高雄兩大水果透過郵局通路銷售行之有年，銷售成績亮麗，網購可拉近產地與消費地距離。

高雄郵局局長邱鴻恩指出，「高雄專館」以農漁畜產品為主，另有特色文創與原鄉商品，以往郵局負責代售商品，2.0版的「高雄專館」是銷售平台，消費者與銷售者直接互動，每月固定時間付款給店家，每筆商品收取5％至7％不等服務費，店家須有稅籍編號，可望9月底之前上架開張。