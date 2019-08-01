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王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

從英文字母寫不全到演出音樂劇 4周英語營前後測進步多

2019-08-01 18:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市教育局、中芸國中與潮寮國中開辦「暑期英語密集工作坊」，今天在中芸國中舉行結業及成果發表會。實踐大學講座講授陳超明表示，學員是來自偏鄉的的75名準國中生及國一升國二學生，有些人在前測時甚至無法寫完26個字母，這群幾乎放棄英文學習的國中生，在接受「4周、每天7小時」的英語學習後，後測達到B以上的學生超過6成。

陳超明秉持「學會比教得完重要」的教學理念，帶領高雄市英語提升計畫的教師及來自台灣各地的16名大學生，趁著暑假翻轉這些孩子的英語學習歷程。工作坊的魔鬼訓練營，是上午由教師帶活動，一步步燃起孩子們對英文的自信，下午則由大學生助教分組輔導，1個帶4、5名學員，針對學員不同的興趣和需要，設計不同的創意活動，給予正面回饋，讓他們對英文產生興趣。

今天的成果發表會中，學員們唱杯子歌、唱作故事，還演出音樂劇綠野仙蹤。家長們看到孩子的進步，覺得很感動。中芸國中劉同學的英文字母、自然發音及單字，原本連國小能力都未達成，但四周後考起國中七年級題目，他竟然達到B級，獲得進步獎。另一名得到進步獎的潮寮國中杜同學，以前非常不喜歡英文課，因為聽不懂也不會寫，現在學習達成率已經從20%提升到80%。

立委林岱樺為這個活動爭取經費，看到孩子的進步感到欣慰。即將升上國二的陳鼎元、王元佐，活潑敢秀，英文朗朗上口，發音清楚。中芸國中金同學主動學習，從無法念完一句到上台演戲，完全能掌握台詞，進步神速。

路竹區下坑國小教師劉懿文以「倒吃甘蔗」來形容這次工作坊，看到學員一句一句念出英文，非常感動。參與潮寮國中教學的教師馬可珍說，小朋友主動要求要寫更難的學習單，完成不可能任務。中芸國中教務主任陳正宗也跳下來教學，實實在在感受到學生的進步，希望明年再怎麼辛苦也要繼續辦下去。潮寮國中校長江政福盯著老師、助教、學生，提供雞排給每天最進步的學生，希望要永續耕耘，明年要是沒有政府經費，去募款也要辦下去！

「暑期英語密集工作坊」中芸中國學員用英文朗讀劇本。記者徐如宜／攝影
「暑期英語密集工作坊」中芸中國學員用英文朗讀劇本。記者徐如宜／攝影
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「暑期英語密集工作坊」潮寮國中B班學員，演出英語音樂劇綠野仙蹤。記者徐如宜／攝影
「暑期英語密集工作坊」潮寮國中B班學員，演出英語音樂劇綠野仙蹤。記者徐如宜／攝影
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高雄市教育局、中芸國中與潮寮國中開辦「暑期英語密集工作坊」，這群幾乎放棄英文學習...
高雄市教育局、中芸國中與潮寮國中開辦「暑期英語密集工作坊」，這群幾乎放棄英文學習的國中生，在接受「4周、每天7小時」的英語學習後，後測達到B以上的學生超過6成。記者徐如宜／攝影
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潮寮國中杜同學（左）努力學習英文，獲得進步獎。路竹區下坑國小教師劉懿文（右）看到...
潮寮國中杜同學（左）努力學習英文，獲得進步獎。路竹區下坑國小教師劉懿文（右）看到學員能一句一句念出英文，非常感動。記者徐如宜／攝影
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「暑期英語密集工作坊」中芸中國學員用英文朗讀劇本。記者徐如宜／攝影
「暑期英語密集工作坊」中芸中國學員用英文朗讀劇本。記者徐如宜／攝影
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陳超明大學生
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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