從英文字母寫不全到演出音樂劇 4周英語營前後測進步多

2019-08-01 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局、中芸國中與潮寮國中開辦「暑期英語密集工作坊」，今天在中芸國中舉行結業及成果發表會。實踐大學講座講授陳超明表示，學員是來自偏鄉的的75名準國中生及國一升國二學生，有些人在前測時甚至無法寫完26個字母，這群幾乎放棄英文學習的國中生，在接受「4周、每天7小時」的英語學習後，後測達到B以上的學生超過6成。

陳超明秉持「學會比教得完重要」的教學理念，帶領高雄市英語提升計畫的教師及來自台灣各地的16名大學生，趁著暑假翻轉這些孩子的英語學習歷程。工作坊的魔鬼訓練營，是上午由教師帶活動，一步步燃起孩子們對英文的自信，下午則由大學生助教分組輔導，1個帶4、5名學員，針對學員不同的興趣和需要，設計不同的創意活動，給予正面回饋，讓他們對英文產生興趣。

今天的成果發表會中，學員們唱杯子歌、唱作故事，還演出音樂劇綠野仙蹤。家長們看到孩子的進步，覺得很感動。中芸國中劉同學的英文字母、自然發音及單字，原本連國小能力都未達成，但四周後考起國中七年級題目，他竟然達到B級，獲得進步獎。另一名得到進步獎的潮寮國中杜同學，以前非常不喜歡英文課，因為聽不懂也不會寫，現在學習達成率已經從20%提升到80%。

立委林岱樺為這個活動爭取經費，看到孩子的進步感到欣慰。即將升上國二的陳鼎元、王元佐，活潑敢秀，英文朗朗上口，發音清楚。中芸國中金同學主動學習，從無法念完一句到上台演戲，完全能掌握台詞，進步神速。