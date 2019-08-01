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綠營酸愛情摩天輪8月「動工」跳票 高市府拿逐字稿駁斥

2019-08-01 17:48聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

民進黨高雄市議員邱俊憲今在臉書發文說，市長韓國瑜6月底說8月愛情摩天輪即將「動工」，但詢問市府機關，卻只是在資料搜集，酸韓跳票。但高雄市新聞局隨後發聲明駁斥這是「黑韓假新聞代表」，並提供韓當天的逐字稿，確實沒提到「動工」2字，而是說「8月將有3家外國廠商加入計畫」。

邱俊憲在臉書上說，今天8月1日，大家很期待韓市長號稱8月將動工的愛情摩天輪是否能真的動工，如果真的能動工，他願意個人出資購買100個罷韓團體推出的吃碗內看碗外警示碗，發放給各位網友。

邱俊憲說，6月28日韓國瑜召開記者會，信誓旦旦說8月愛情摩天輪即將動工，不知是真是假，正式公文去詢問市府主管計畫列管的研考會、主管工程的工務局、還有經發局，問問到底實際上的內容是什麼？研考會、工務局說是經發局業務，而經發局回說正搜集資料並進行評估中。

對此，高雄市新聞局駁斥這是一則「黑韓假新聞代表」，「務必請議員不分黨派以怎麼讓高雄更好為努力的目標，而不是只是為了看衰高雄淪為政黨打手，別忘了選民們都在看」。

高雄市新聞局說，韓國瑜並未說過愛情摩天輪將在8月「動工」，韓國瑜在6月28日記者會只說過「8月將有3家外國廠商加入計畫」。

新聞局並提供6月28日韓國瑜記者會逐字稿：「至於大家關切的愛情摩天輪，根據經發局所聯絡的，在8月份吧，大概就會有3家廠商，都是國外的，要來我們愛河旁邊要加入我們摩天輪的計畫，那這邊我們也在準備，摩天輪很多人在問怎麼都沒有看到，事實上我們也一直有在接觸，大概是美國1家、英國1家、法國1家，3家都是外國廠商，他們對我們愛河上面架一個摩天輪，他們有高度的興趣，所以大概在8月份，愛情摩天輪這個會跟大家報告，因為很多人都在關切。」

高雄市經發局表示，愛情摩天輪預計8月底前召開說明會，並邀請國內外潛在投資廠商參與，最新情況已有4組國內外廠商對摩天輪開發，主動提出規劃構想。高雄市政府對外所有招商引資都是希望高雄前景更好，期待這也是不分藍綠的共同目標。

民進黨高雄市議員邱俊憲今在臉書發文說，市長韓國瑜6月底說8月愛情摩天輪即將「動工...
民進黨高雄市議員邱俊憲今在臉書發文說，市長韓國瑜6月底說8月愛情摩天輪即將「動工」，但詢問市府機關，卻只是在資料搜集，酸韓跳票。圖／取自邱俊憲臉書
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韓國瑜愛情高雄市
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