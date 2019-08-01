斥資千萬！屏東中正游泳池重啟 打造無障礙環境

2019-08-01 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



游泳是夏日消暑的好運動，而屏東市立中正游泳池，斥資千萬整修，並增加無障礙設施及整修廁所、淋浴間，耗時半年封場施工，於今日對外開放。市公所同時邀請勝利之家30多名身障者，在老師陪同下前往體驗新設施，屏東市長林恊松表示，修繕優化後的戶外游泳池，更貼近全齡族群的多元需求。

市立中正游泳池於民國73年啟用，是一座長50公尺的標準游泳池，曾舉辦多次運動賽事，更整修成為民國85年台灣區運動會游泳競賽場地。雖曾進行整修，但因走道牆壁剝落、廁所隱蔽性不佳，更缺乏無障礙運動設施造成市民不便。

而今年初獲的教育部補助900萬，市公所自籌100萬元，增設無障礙入水機具設備2座，並施作無障礙坡道、廁所及淋浴室，止滑地磚等，以「有愛無礙」的理念打造友善運動空間，期待前來運動的朋友能感受更舒適的體驗。

為了實測新增的無障礙設施，邀請屏東基督教勝利之家的身障兒童，在志工和老師陪同下，推著坐輪椅實測整建後的無障礙設施，並試坐無障礙入水機下水。勝利之家社工室主任陳秀琴表示，水中運動因阻力、抗力比路上運動佳，對於肢體障礙者較為有益，也建議市公所可以在泳池邊增加扶手，可以為障礙環境更加分。