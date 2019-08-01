陳冠榮辭氣爆自救會長 喊話將善款爭議送檢調

2019-08-01 15:03 中央社 高雄1日電



高雄氣爆自救會長陳冠榮。 記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

高雄81氣爆自救會長陳冠榮在臉書宣告今天起是「前」會長，他說，罷韓的主張還掛著名號要解釋很麻煩，並向國民黨喊話「拜託快點把氣爆善款使用通通送檢調」。

陳冠榮父親為前鎮區前竹東里長陳進發，5年前氣爆當晚，熱心幫消防隊送水不慎命喪現場，而陳冠榮事後擔任自救會長為災民發聲。他昨晚出席市府舉辦的氣爆週年紀念會，被媒體追問活動彷彿市府是主角、受災戶像是配角。

陳冠榮在臉書發文抒發5年來擔任氣爆自救會長的點點滴滴。他說，努力了5年，幫災民爭取超過新台幣8億元的慰助金，自認已對得起死去的父親了。「5年前的今天是起點，5年後的今天是終點」。

陳冠榮宣告「從今天開始，我就是『前』81氣爆自救會長，畢竟要罷韓屬於個人的政治主張，老是掛著一個名號要解釋很麻煩」。

他說，請辭會長是出於長久以來的無奈，送給國民黨議員們一句話「拜託快點把氣爆善款使用通通送檢調」，相信檢察官、法官都懂，省得國民黨每次只要有選舉時才突然想弄懂貪污的定義。

至於媒體報導陳冠榮昨晚情緒激動潰堤，他說「真的就是日子特殊、很氣自己才捶椅子」。陳冠榮接受中央社記者電話採訪提到，早就表達要辭會長；當初接會長認為付出是值得的，但「當覺得理念不是那麼相同時，我覺得5年夠了」。不過他承認對受害者的關切很難放下。

韓國瑜今天出席高雄市高中以下學校新卸任長布達活動後，面對媒體詢問「活動花費有萬元」、「受難者家屬未安排坐第一排是不尊重受難者」。韓國瑜說，事先徵詢過很多家屬意見，也思考如何讓活動莊嚴充滿懷念的氛圍並展望未來如何讓家屬走出陰霾。

昨晚的氣爆紀念會後，網路社群有不少留言，公民割草行動有人留言質疑「如果氣爆紀念會是造勢大會」、「是在傷者、罹難者家屬的傷口上撒鹽」、「忘不令心驚恐的那一夜」、「晚會花費百萬元」、「受難者沒坐在第一排不尊重受難者」。