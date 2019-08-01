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枋寮醫院即時救腦、救心 恆春半島緊急救護缺口補上了

2019-08-01 14:39聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島急重症病患後送大醫院距離百公里，縣衛生局為補上緊急醫療缺口，選定位居後送動線中點的枋寮醫院為負責醫院，今年1月起提供腦出血（腦中風）與頭部外傷緊急醫療，已有29名患者受惠，7月1日啟動搶救急性心肌梗塞的心導管室團隊，將1名急性胸部絞痛的客車司機從鬼門關前救了回來；院長蘇宜輝今天在記者發表會上感性說，當時是硬著頭破皮接下任務，但能大幅縮短黃金搶救時間，滿心是喜樂。

蘇宜輝表示，枋醫雖不是醫學中心，但地理位置重要，目前配置急診中心、24小時心導管室、腦中風處理平台等，全年無休扮演恆春半島緊急救護中繼站的角色；前年與高雄義大醫院合作啟動神經外科支援合作計畫，今年1月提供腦中風與頭部外傷全年無休緊急醫療服務，7月起，又結合高醫與萬芳醫院心臟內科醫師，成立24小時心導管室，為恆春半島建立無縫醫療網。

屏東縣衛生局長李昭仁說，屏東縣地形狹長，相較於後送到屏北的區域醫院或高雄的醫學中心，約可縮短30至50分鐘不等車程，可把握黃金救援時間；以心肌梗塞而言，急救時間是降低死亡率的關鍵，且神經外科腦出血的治療時機，直接影響預後療效，因此整合消防救護體系並能及早診斷與轉送，接續即時有效治療，是搶救生命最直接、最有效的方法。

院方說，腦神經外科急症醫療啟動7個月來，腦部急症就醫有29人，緊急開顱患者有22人，占就醫患者76%，1小時內進行開顱手術的患者有17人，占緊急開顱手術患者77%；臨床實證資料顯示，嚴重頭部外傷患者手術介入，平均每晚1分鐘，死亡率即增加 1%；今年3月南迴公路發生油罐車翻覆事件，頸椎骨折滑脫的司機送來緊急處理，以外固定方式處置後，再轉送居住地繼續觀察。

急性心肌梗塞啟動緊急心導管團隊有3例，其中有名遊覽車司機載送旅客回程時，在南迴公路上感覺胸痛，在枋山休息站出現胸痛窘迫，心導管團隊緊急救治，雖然病患當時合併呼吸衰竭同步插管治療，團隊仍在病人到院後不久打通阻塞血管，4天後恢復良好辦理出院；因急性心肌梗塞就醫的67歲枋寮鄉民陳義行，今天特別送花向神經內科主治醫師鄭銘燊致謝，他說，若多花半小時到大醫院，不知後果會如何。.

位居屏東恆春半島後送動線中點的枋寮醫院，7月起全年無休扮演恆春半島緊急救護中繼站...
位居屏東恆春半島後送動線中點的枋寮醫院，7月起全年無休扮演恆春半島緊急救護中繼站的角色，院方今天辦「即時救心、救腦」成長發會表；急性心肌梗塞就醫的67歲枋寮鄉民陳義行（中），今天特別送花向神經內科主治醫師鄭銘燊（左）致謝。記者潘欣中／攝影，
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位居屏東恆春半島後送動線中點的枋寮醫院，7月起全年無休扮演恆春半島緊急救護中繼站...
位居屏東恆春半島後送動線中點的枋寮醫院，7月起全年無休扮演恆春半島緊急救護中繼站的角色，院方今天辦「即時救心、救腦」成長發會表，院長蘇宜輝（前中）也向衛福部、縣衛生局和支援醫院致謝。記者潘欣中／攝影
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患者腦中風心肌梗塞
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