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高雄氣爆5週年 消防車閃燈鳴笛向殉職弟兄致敬

2019-08-01 14:24中央社 高雄1日電

高雄石化氣爆5週年，高雄市消防局新興分隊每年都會以消防車、救護車閃燈鳴笛，向當年救災殉職的弟兄莊政潔致敬，並呼喚回來看看老友，打火弟兄今天憶起這些往事仍十分不捨。

30多歲的莊政潔是消防局新興消防分隊隊員，在當年發生石化氣爆的晚間接獲救災指令，隨即跳上消防救災車趕往現場協助救援，但不幸罹難，消息傳回隊部讓打火弟兄相當難過，至今仍無法忘懷。

一名消防隊員憶起莊政潔這名弟兄仍不禁紅了眼眶，莊政潔除了個性隨和好相處外，工作也非常認真，常常接獲命令就一馬當先出勤，也會提醒同伴注意火場安全。

這起石化氣爆發生於深夜11時55分，隊部弟兄於每年7月31日深夜至8月1日凌晨，將車庫消防車、救護車的警示燈打開，以閃燈鳴笛向罹難者、殉職人員致意。

「消防英雄聯盟」也貼出一段新興消防分隊消防車和救護車排成一排，在暗夜中閃燈鳴笛的影片，並貼文「黑暗中，警示燈特別耀眼，今夜回憶也特別耀眼，聊著那天的勤務，誰的任務是什麼、哪一台車在哪個路口、哪個轉角發生了什麼?被破壞的一切似乎都整修好了。」

貼文也聲聲喚「回來看看重建後的高雄，也看看似乎難以完全復原的我們吧！今夜大家特別多話，聊不完的回憶，好清晰。嘿！兄弟，回來看看老朋友吧！」

2014年發生的高雄石化氣爆案，7月31日晚間有民眾通報疑似聞到瓦斯味，隨後自石化管線破裂處的前鎮區一心路和凱旋路口因液態丙烯外洩發生連環爆炸，一路沿著管線引爆至三多路，道路損壞嚴重，一旁店家也遭炸損，共造成32人死亡、320多人輕重傷。

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