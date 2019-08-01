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高雄港港航線8月推亞灣線、夕陽線 再送棧貳庫禮券

2019-08-01 13:53聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市輪船公司假日傍晚的「金棧遊港」航班，8月起，原有的亞洲新灣區航線「亞灣線」將固定於每周六下午5時10分開航，每周日的落日時間將開航防波堤管制區的「夕陽線」8月起則於下午5時40分開航；開航前10日完成付款，即贈送棧貳庫50元禮券。

高雄市輪船公司說，高雄港不僅為國際港口，並身兼軍港、漁港等多功能身分，這幾年逐漸轉型成為觀光港口，其中遊高雄港的觀光航班，可近距離一覽貨櫃碼頭、大型橋式機、大型貨櫃船、軍艦跟工作船。

此外，每一艘從第一港口進入高雄港的船舶，都得穿越壽山、旗后山，在旗津燈塔跟一港口管制台的監視下進入高雄港。

輪船公司表示，「金棧遊港夕陽線」將直接開到壽山跟旗后山山腳下，繞行一般船舶無法靠近的防波堤前，從不同的角度欣賞繁忙的高雄港，但為了不影響船舶進出及港務運作，僅限量每周一航班。天氣好，還能看見「主航道落日」金黃色的夕陽從一港口外海灑進高雄港主航道的美麗景觀。

而「金棧遊港亞灣線」則主要繞行亞洲新灣區，可從海上看愛河灣區、85大樓、高雄展覽館、高雄流行音樂中心等建築。

輪船公司表示，「金棧遊港」航班即從棧貳庫開航，8月起將進入第二波的早鳥優惠活動，即為開航前10日完成付款，贈送棧貳庫50元禮券。

金棧遊港航班每人票價300元，優待票每人200元，詳細航班時間資訊及預約，可電洽(07)226-2888轉營業部，或請上高雄市輪船公司官網、臉書粉絲頁查詢。

高雄市輪船公司假日傍晚的「金棧遊港」航班，8月起，原有的亞洲新灣區航線「亞灣線」...
高雄市輪船公司假日傍晚的「金棧遊港」航班，8月起，原有的亞洲新灣區航線「亞灣線」將固定於每周六下午5時10分開航，每周日的落日時間將開航防波堤管制區的「夕陽線」8月起於下午5時40分開航。圖／高雄市輪船公司提供
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