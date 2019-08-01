搶下8冠 「搶孤王」陳進興不藏私指導後輩

2019-08-01 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘欣中 ／屏東報導



被譽為「恆春搶孤王」的屏東恆春鎮代會副主席陳進興（左），曾奪下8次搶孤冠軍，堪稱搶孤界的傳奇人物。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

屏東恆春中元祭典搶孤活動15日登場，被譽為「恆春搶孤王」的恆春鎮代會副主席陳進興，曾奪下8次搶孤冠軍，堪稱搶孤界傳奇人物，4年前退出賽場後轉為工作人員仍不藏私地指導後輩；現年43歲的他，每年賽前都會「技癢」，體力雖已不如從前，但仍有股參賽的衝動。

恆春搶孤在傳統4柱舊制時，體型削瘦的陳進興就曾3度奪冠，改為36柱新賽制後，他擔任最關鍵的攻旗手，分別在2008、2011、2012、2015年4度奪冠，加上帶隊遠征宜蘭頭城搶孤奪下1次冠軍，生涯共奪下8次冠軍，被譽為「恆春搶孤王」、「搶孤界的麥可喬丹」；他笑說，在他心目中應是9冠，2013年屈居亞軍那年，其實冠軍隊嚴重犯規。

流傳200多年的搶孤活動有民俗禁忌，曾多次發生奪冠者不久發生重大傷亡意外，在地方引發議論；陳進興說，人要敬天畏神，賽前他先到廟裡祈福，登上棚頂後將臉抹黑，不讓「好兄弟」看到，賽後再到廟裡謝神，相信「與人為善、心誠則靈」。

今年報名隊伍不如預期，他認為不一定要32隊，20隊比賽就可以了，可讓比賽更有競爭性和可看性。

「恆春搶孤王」陳進興因和犯下白曉燕命案的綁匪同名，容易給下深刻的第一印象，他說，當時一度讓他生活受到不小影響，遞出名片、到醫院看病或到公家機關辦事唱名時，都會引來關注的眼神，常被問到要不要改名，他認為名字只是代稱，不會因為叫什麼名字就會是怎樣的人，更何況名字是父母給的，所以不會改。