高雄港20工區將簽定開發協議書 預估投資至少126億元

2019-08-01 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄港1~10、16~18、21號碼頭，緊鄰愛河出海口，總計土地面積約32公頃，是高雄港區精華地帶，為加速高雄舊港區轉型與繁榮，高雄市都發局與交通部航港局、港務公司，8月將簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書，簽定後即可由土開公司啟動招商引資，初估投資規模至少126億元以上，並創造8千個就業機會。

高雄市都發局表示，高雄舊港區碼頭，依都市計畫劃定為「多功能經貿園區第20工區」，包括高雄港第1~10、16~18、21號碼頭，共32公頃土地，緊鄰愛河出海口，民間投資詢問度高。

都發局表示，為加速高雄舊港區轉型與繁榮，高市府都發局與航港局、港務公司歷經長達半年的協調討論「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書內容，逐漸達成共識。3方將於近期完成協議書簽定，簽定後，舊港區碼頭倉庫群32公頃土地，即會依協議計畫，由土開公司逐步推動招商投資經營。

都發局長林裕益表示，該土地依都市計畫劃定為「特定文化休閒專用區」土地，可供發展「文化、觀光、娛樂」等產業。近期交通部航港局、港務公司與市府三方將簽定開發協議書，之後就可交由土開公司對外進行招商。

都發局綜合企畫科長鍾坤利指出，未來引入「文化、觀光、娛樂」等關聯產業鏈的第20工區，可結合駁二藝文特區、棧貳庫、鐵道文化園區等，營造港灣新特區，初估投資規模至少126億元以上，並創造8千個就業機會。