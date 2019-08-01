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氣爆紀念會被批不重視家屬？韓國瑜：撫慰心靈走出陰影

2019-08-01 12:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄氣爆滿五年，高雄市政府昨天晚間舉辦石化氣爆五周年紀念會，臉書社群「Wecare高雄」批韓市府花費百萬舉辦，真的庶民就不會做這種事，並質疑官員跟民代坐在前面，罹難者家屬及傷者坐在後面，救災協助團體也在後面，這場活動的主角到底是誰？部分媒體也傳出負評。

高雄市長韓國瑜今天在高雄社教館受訪時表示，看不出這些特定的團體的用意何在？辦這個活動之前，也徵詢過很多家屬的意見，也思考如何營造一個莊嚴、充滿懷念的氛圍，並展望未來高雄如何走出陰霾，讓家屬走出陰影，走向更美好的未來。這是一連串的設計。

韓國瑜質疑，這些團體為什麼一直要唱衰？而且這是高雄議員在議會正式諮詢，為何這麼多年從來不辦追思會？他覺得很有道理，五周年辦此活動是為了撫慰家屬的心靈。為什麼要唱衰？為什麼要這樣黑暗的來看呢？

韓國瑜說，現場整個節目的演出，都可以看到淡淡的哀愁，也期待展望美好高雄的未來，沒有任何政治味道，所有的局處首長列席，都是表達對家屬、對氣爆案的關切。

高雄市新聞局長王淺秋表示，昨天的活動經費絕對沒有如外界所言上達百萬元，約50萬元。對於家屬沒有上台的部分，是因為主辦單位有問過30幾位的罹難者家屬和氣爆傷者，他們都表示只想要靜靜的在現場，並不想要上台，所以市長特別從台上走下來致意。絕對沒有市府高高在上、家屬在下之意，現場的家屬並沒有反映不悅。

高雄市長韓國瑜表示，昨晚的氣爆五周年紀念會，有徵詢過很多家屬的意見，營造一個莊嚴...
高雄市長韓國瑜表示，昨晚的氣爆五周年紀念會，有徵詢過很多家屬的意見，營造一個莊嚴、充滿懷念的氛圍，讓家屬走出陰影。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜氣爆高雄市
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