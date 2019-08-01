慶祝原住民正名25年 高雄那瑪夏舉辦升旗典禮

2019-08-01 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



今天是8月1日原住民日，高雄市那瑪夏區公所在行政中心廣場舉辦升旗典禮，桃源區公所也舉辦相關慶祝活動，兩地公所員工都穿著族服上班，以歡欣心情迎接原住名族從「山胞」正名為「原住民」邁入25年。那瑪夏區長白樣．伊斯里鍛表示，部落上月迎回流落在外長達7年的千年牛樟，真正實踐原住民轉型正義，今年原住民日意義非凡。

過去原住民被稱為山胞，歷經10年努力，1994年正名「原住民」，後來每年8月1日訂定為原住民族日。今天是原住民族正名第25年，各地原住民都有慶祝與紀念活動。

今天上午，桃源區公所員工穿上布農族與拉阿魯哇族服上班，上班前，區長謝英雄在公所門口向全體員工解說原住民日由來與意義。另方面，那瑪夏區公所首次舉辦「原住民族日升旗典禮」，區公所員工帶領其餘機構與部落族人一起在廣場升起高雄市原住民族旗。部落耆老致詞說，原住民正名不易，鼓勵年輕族人不要忘記祖先智慧，族旗會在聯合行政中心懸掛一個月。