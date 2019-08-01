手握8枚中元搶孤冠軍戒 「搶孤王」陳進興每年賽前技癢

2019-08-01 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春中元祭典搶孤活動將於15日熱鬧登場，被譽為「恆春搶孤王」的恆春鎮代會副主席陳進興，曾奪下8次搶孤冠軍，堪稱搶孤界傳奇人物，4年前退出賽場後轉為工作人員和民意代表，仍不藏私地指導後輩，現年43歲的他，每年賽前都會「技癢」，體力雖已不如從前，但仍有股參賽的衝動。

恆春搶孤在傳統4柱舊制時，體型削瘦的陳進興就曾3度奪冠，改為36柱新賽制後，他擔任最關鍵的攻旗手，分別在2008、2011、2012、2015年4度奪冠，加上帶隊遠征宜蘭頭城搶孤奪下1次冠軍，生涯共奪下8次冠軍，被譽為「恆春搶孤王」、「搶孤界的麥可喬丹」；他笑說，在他心目中應是9冠，2013年屈居亞軍那年，其實冠軍隊嚴重犯規。

流傳200多年的搶孤活動有民俗禁忌，曾多次發生奪冠者不久發生重大傷亡意外，在地方引發議論；陳進興說，人要敬天畏神，賽前他先到廟裡祈福，登上棚頂後將臉抹黑，不讓「好兄弟」看到，賽後再到廟裡謝神，相信「與人為善、心誠則靈」；今年報名隊伍不如預期，他認為不一定要32隊，20隊比賽就可以了，可讓比賽更有競爭性和可看性。