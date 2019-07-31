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澎湖縣推「身後事專人服務」 8月1日起試辦3個月

2019-07-31 23:21聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

澎湖縣長賴峰偉指示縣政府民政處、各戶政事務所、祕書辦公室自8月1日起試辦「身後事專人服務」3個月，民眾可透過各戶政事務所、民政處殯葬管理科、秘書辦公室提出申請，申請項目包括死亡登記、菊島福園殯葬設施使用申請、納骨塔、火化進塔補助、離島居民火化塔葬船運交通費補助、急難救助、輔具器材到宅回收、大型家具處理等8項服務，也提供多項諮詢服務。

7月31日澎湖縣政府召開｢澎湖縣民住院關懷及身後事專人服務協調會議」，會中討論到澎湖僅有衛福部立澎湖醫院及三總澎湖分院等2家大型醫院，對於縣民住院接受治療，縣府相關人員應即時主動關懷病患與家屬，適時提供協助與救助事項，落實社會安全照顧網絡。

對於「身後事專人服務」，賴峰偉指示行政處參考宜蘭縣政府民政處「宜蘭圓滿式計畫」、臺中市生命禮儀管理處「後事處理專頁」、彰化縣政府民政處「人生終點站-後事暖暖包」等進一步規劃，他也要求民政處、秘書辦公室廣蒐民眾需求，適時調整服務項目和流程，讓服務一次到位。

澎湖縣政府表示，各受理窗口接受民眾申請後，立即送達專人協助處理，後續會提供線上系統查詢辦理進度，也有QR CODE可供檢索，讓民眾可以隨時查詢。

澎湖縣政府7月31日宣布，自8月1日起試辦3個月「身後事專人服務」。圖／澎湖縣政...
澎湖縣政府7月31日宣布，自8月1日起試辦3個月「身後事專人服務」。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖賴峰偉
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