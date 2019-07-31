高雄氣爆5周年紀念會 韓國瑜哽咽 自救會長落下男兒淚

2019-07-31 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄石化氣爆事件屆滿五周年，市長韓國瑜今晚與市府首長、民意代表、救難救助單位代表、罹難者家屬及傷者參與紀念大會，追思悼念亡者，韓也忍不住紅了眼眶、哽咽，高雄氣爆自救會長陳冠榮今晚被問到感想時，他說，盡量不要批評，但要想一下詞彙有點困難，最後仍哽咽得說不出話，忍不住落下男兒淚。

紀念會先播放影片，回顧氣爆當時的救難與周遭居民的惶恐無助，市長韓國瑜表示，未來市府將持續檢討各項公共安全議題，更延續扶助受傷民眾與重建工作，具體分為「生活扶助與照顧」、「災區救助與振興」、「安全城市與防災」等三大面向。市府將持續協助受害者求償理賠、救助和復健工作，期盼能協助氣爆傷者和家屬走出傷痛幽谷。

韓國瑜指出，5年前，高雄發生半世紀以來台灣最嚴重的石化氣爆災難，造成道路房舍受損及人員傷亡憾事，雖然新的市府團隊於去年12月才上任，但對於受災民眾的關懷並沒有停歇，他說，當年透過媒體報導得知氣爆的消息，一幕幕氣爆的新聞畫面令人震驚又心痛，回想當時民眾受到的驚恐與傷痛，內心也充滿著遺憾與不捨。

最後，韓國瑜請大家共同思考，過去種種傷痛，是該悲傷於過去，還是化為前進的力量，此時此刻請大家跟市府團隊站在一起，起攜手從這裡重新出發，找回屬於高雄人希望與未來。

紀念會中播放影片回顧氣爆當時的救難情況，隨後由站在第一線的消防英雄共同演唱歌曲「你是我的兄弟」，全體合唱歌曲「推開高雄的大門」。