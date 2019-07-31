親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

高雄氣爆5周年紀念會 韓國瑜哽咽 自救會長落下男兒淚

2019-07-31 22:13聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄石化氣爆事件屆滿五周年，市長韓國瑜今晚與市府首長、民意代表、救難救助單位代表、罹難者家屬及傷者參與紀念大會，追思悼念亡者，韓也忍不住紅了眼眶、哽咽，高雄氣爆自救會長陳冠榮今晚被問到感想時，他說，盡量不要批評，但要想一下詞彙有點困難，最後仍哽咽得說不出話，忍不住落下男兒淚。

紀念會先播放影片，回顧氣爆當時的救難與周遭居民的惶恐無助，市長韓國瑜表示，未來市府將持續檢討各項公共安全議題，更延續扶助受傷民眾與重建工作，具體分為「生活扶助與照顧」、「災區救助與振興」、「安全城市與防災」等三大面向。市府將持續協助受害者求償理賠、救助和復健工作，期盼能協助氣爆傷者和家屬走出傷痛幽谷。

韓國瑜指出，5年前，高雄發生半世紀以來台灣最嚴重的石化氣爆災難，造成道路房舍受損及人員傷亡憾事，雖然新的市府團隊於去年12月才上任，但對於受災民眾的關懷並沒有停歇，他說，當年透過媒體報導得知氣爆的消息，一幕幕氣爆的新聞畫面令人震驚又心痛，回想當時民眾受到的驚恐與傷痛，內心也充滿著遺憾與不捨。

最後，韓國瑜請大家共同思考，過去種種傷痛，是該悲傷於過去，還是化為前進的力量，此時此刻請大家跟市府團隊站在一起，起攜手從這裡重新出發，找回屬於高雄人希望與未來。

紀念會中播放影片回顧氣爆當時的救難情況，隨後由站在第一線的消防英雄共同演唱歌曲「你是我的兄弟」，全體合唱歌曲「推開高雄的大門」。

高雄氣爆自救會長陳冠榮今晚也到場，雖然沒有上台說話，但私底下面對記者仍不免激動，哽咽地說，曾以為可以把紀念會弄得像像簽唱會，但想起5年前的一切，仍難以釋懷，忍不住落淚。

高雄氣爆五周年音樂會高雄氣爆自救會長陳冠榮仍忍不住流下男兒淚。記者謝梅芬／攝影
高雄氣爆五周年音樂會高雄氣爆自救會長陳冠榮仍忍不住流下男兒淚。記者謝梅芬／攝影
分享

氣爆韓國瑜自救會
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

捷運測量員下鄉種田 勇奪紅肉火龍果冠軍

2019-07-31 17:21

今年的恆春搶孤怎麼了？ 遲遲等嘸人報名讓人急

2019-07-31 17:20

黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

高雄氣爆紀念裝置藝術惹議 文化局前局長：合理合規範

2019-07-31 16:06

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

屏東集團結婚即日起報名 演藝廳戶外廣場變浪漫莊園

2019-07-31 15:02

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

影／205兵工廠遷建今開工 韓國瑜許願亞洲新灣區

2019-07-31 12:40

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

甲仙農會觀光工廠 酒莊卡關

2019-07-30 23:55

金門推智慧電網 展示場揭幕

2019-07-30 23:52

住戶盼放寬展延 加分活化眷村

2019-07-30 23:48

左營眷村發展設計競賽 徵件

2019-07-30 23:37

高醫、中央支援 「雙東」醫療提升

2019-07-30 23:32

高雄氣爆5周年 善款爭議未平息

2019-07-30 23:26

福壽螺上樹產卵 高市府：因雨土壤潮濕

2019-07-30 20:33

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

甲仙觀光工廠營運3年 酒莊執照仍在卡關

2019-07-30 19:56

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

預防性改善高壓線路 竹市將有近5千戶停電

2019-07-31 15:55

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

雲林至2040年恐減少14萬人！ 縣府全力拚催生

2019-07-31 14:13

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

六福村主題露營又來啦！蒸汽火車帶你夜探動物園

2019-07-31 16:31

「桐花芽」蔬食咖啡廚房 爆紅

2019-07-30 23:19

目睹盜伐現場 法院院長也心痛

2019-07-31 16:36

竹市YouBike傷害險明起上路 最高理賠1百萬

2019-07-31 12:38

竹市聯合婚禮8月5日開放報名 首度開放同婚新人參加

2019-07-31 14:41

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

營運57年謝幕 斗六東市場今最後一天營運

2019-07-31 15:49

基隆港旅運大樓將公告招商 示意圖很壯觀

2019-07-31 15:53

大巨蛋太耀眼？許淑華：恐傷學童視力

2019-07-31 14:36

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

航空城重估地價連署破3千 鄭文燦指示正面回應假資訊

2019-07-31 18:39

長期遭批如少年監獄 桃園、彰化2間少年輔院今走入歷史

2019-07-31 13:09

南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47

嘉市建置20盞智慧路燈 偵測空氣品質、觀光人潮

2019-07-31 12:47

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

基隆老大公廟今晚「起燈腳」 點亮4千盞普度公燈

2019-07-31 20:17

西濱區間測速設置進度落後中苗 彰化路段趕在12月啟用

2019-07-31 12:30

黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50

明天鬼門開不驚擾好兄弟 西螺福興宮暫封鐘鼓不燃鞭炮

2019-07-31 13:08

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

基隆碇內加油站整建遇岩盤居民不便 立委促9月完工

2019-07-31 16:51

台南市北區6月發生570件車禍 公園路段最多

2019-07-31 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top