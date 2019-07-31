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「爸爸你不是一個人」！家扶兒寫下鼓勵父親的話

2019-07-31 17:22聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

「爸爸，請你記得，你並不是一個人，你還有愛妳的兒女、媽媽，父親節快樂。」高都國際同濟會連續數年都會幫助屏東家扶中心的孩子們，挑選禮物送父親，今年除了送禮物外，還有小朋友寫下動人的話語鼓勵生病的父親，讓人讀來特別心疼。

屏東家扶中心表示，這次送禮物給父親的活動總計有20戶32名親子參加，很多禮物都是父親平常捨不得買的，例如釣竿、電動刮鬍刀、泡腳機等，家扶中心為了給參與父親一個驚喜，還讓小朋友寫下對父親的愛。

小青的父親罹患橫結腸惡性腫瘤末期，但父親仍然很堅強，即便化療後，身體漸漸地虛弱，父親仍遵守醫生指示配合療程，小青的母親是來自印尼籍的新住民，為了照顧父親的關係，辭去油條工廠的工作，小青和哥哥深知父親健康狀況，期望也能分擔母親的辛勞，哥哥為了減輕家裡經濟壓力，捨棄念國立高中的機會，選讀建教合作的職校，藉由半工半讀的方式，來完成學業。

小青在台上和父親說：「謝謝你從小到大給我衣食無虞的生活，有好的東西你都捨不得用，當你很不舒服的時候，常常怪自己得了這個病，但我已經長大了，你可以放心好好養病，就算你很累很累的時候，千萬不能放棄自己！爸爸，請你記得你並不是一個人，你還有愛妳的兒女、媽媽，父親節快樂。」小青的父親在台下聽完小青的真情告白後，當場感動落淚。

高都國際同濟會表示，過去這幾次跟屏東家扶合作皆感受到滿滿的感動，不僅僅體會到身為父親為家庭、子女的辛苦，也肯定家扶的小朋友對於父親滿滿的感恩，期許透過善的傳播，讓社會可以更加和諧溫馨。

高都國際同濟會連續數年與屏東家扶中心合作，幫助家扶的孩子為父親準備父親節禮物。圖...
高都國際同濟會連續數年與屏東家扶中心合作，幫助家扶的孩子為父親準備父親節禮物。圖／家扶中心提供
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高都國際同濟會連續數年與屏東家扶中心合作，幫助家扶的孩子為父親準備父親節禮物。圖...
高都國際同濟會連續數年與屏東家扶中心合作，幫助家扶的孩子為父親準備父親節禮物。圖／家扶中心提供
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父親節告白
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