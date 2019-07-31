捷運測量員下鄉種田 勇奪紅肉火龍果冠軍

2019-07-31 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



今年的「全國紅龍果優質果品評鑑活動」昨日在行政院農委會的鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦，分為紅、白肉組別競賽，蔡永順打敗眾多對手，獲得紅肉組比賽第一名。農業局長李朝塘親自到蔡永順家道賀，他表示，連續兩年的紅龍果王都在台南，農友們表現成績相當亮眼。

蔡永順原本是台北捷運的軌道測量員，他都笑稱自己是在「搞軌」，因太太一句「想回南部生活」，落腳在台南新市區，跟著岳丈學習務農。一開始蔡和岳丈學習種植鳳梨，迅速累積自身技術，也時常到農業改良場請教專家，並積極參與新農人課程，與其他農友交流。此外，他也向善化區的洪國勝學習製作培養EMI菌。

紅龍果不同的熟度、日照，都是蔡永順調整試驗參數的成果，在他的努力下，紅龍果品質日益穩定。蔡永順選擇捨棄化學肥料與農藥，目前已取得有機轉型期的驗證，堅持每株僅留1個果實，僅種植三分地，不刻意追求產量，只為了提供最優良的紅龍果給顧客。