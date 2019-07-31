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今年的恆春搶孤怎麼了？ 遲遲等嘸人報名讓人急

2019-07-31 17:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

流傳數百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動，恆春鎮公所11年前擴大參與將傳統4柱增至36柱後，濃濃「鬼月」色彩和震撼感官的競技方式，成為吸睛的文化觀光盛事，和宜蘭頭城搶孤形成「北宜蘭」、「南恆春」分庭抗禮態勢；往年報名很快滿額，今年距比賽不到半個月，報名隊伍勉強過半，主辦單位心急，地方文史工作者憂心是搶孤文化未深耕地方，出現傳承斷層的警訊。

恆春搶孤由傳統的「敬神祀鬼」轉變為結合觀光的「熱鬧慶典」，賽前有熱鬧的踩街嘉年華遊行，比賽時，參賽者以疊羅漢方式先除去棚柱牛油，攻旗手以綁布條方式攀爬登頂爭搶順風旗，成為中元祭典最具特色的民俗體育活動，每年吸引數千民眾到場，還獲選「台灣宗教百大景點」；鎮公所每年開放32隊報名、每隊8人，另加2支預備隊，冠軍獎金30萬元，參加獎1萬元。

「怎會這樣？」恆春搶孤往年很快就報名滿額，今年卻遲遲等嘸人，主辦單位電話催不停，距比賽剩不到半個月，報名隊伍勉強過半，外地隊伍只有2隊，讓人心急；另外，過去每年都派2隊交流比賽的宜蘭縣搶孤團體，日前在臉書發文抱怨去年主辦單位未予禮遇，竟要求抽籤，以不受尊重為由拒絕參加，儘管公所不斷解釋是逾時報名造成的誤會，宜蘭幾已確定缺席。

「開放外地人參賽，但練習場地難覓，技巧性高，外地參賽者只能望柱興嘆，少了參與感，意願自然下降！」地方文史工作者說，搶孤關鍵是攻旗手，要會綁布或結繩的攀爬技巧外，還要有體力，多屆冠軍陳進興年紀漸長退出後，年輕後輩這幾年雖有冒出來，但多是老面孔，未見普及化，這是傳承出現斷層的警訊，官方和民間應加強傳承和向下扎根工作，讓更多在地人有參與機會。

「搶孤活動既凝聚向心力也是文化傳承，競技時不只是團隊競賽，更有慎終追遠、普度孤魂的深層意義，官方辦活動也莫忽視傳承工作」，研究搶孤文化的退休校長張順興說，經不斷演變，搶孤已散發時代新活力，在文化傳承上，頭城搶孤爭取登錄為無形文化資產，蘭陽文物館辦搶孤文化展，展區有相關文物並架設縮小版孤棚，民眾可攀爬體驗，值得屏東借鏡，珍惜並傳承這難得的民俗文化資產。

流傳數百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動，往年報名很快滿額，今年距比賽不到半個...
流傳數百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動，往年報名很快滿額，今年距比賽不到半個月，報名隊伍勉強過半，主辦單位心急。圖／本報資料照
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搶孤文史工作者恆春
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