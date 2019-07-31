黃淵源任高市社會局長 綠議員質疑不專業

2019-07-31 16:50 中央社 高雄31日電



高雄市政府社會局長由資深教師、教育局府會聯絡員黃淵源出任。圖／高雄市政府提供 分享 facebook 高市府今天證實將由教育局議會聯絡人黃淵源出任社會局長。不過時代力量及民進黨市議員質疑韓考量的是府會關係，非專業任命；藍營議員則是肯定人事案任命，認為黃是適任人選。

前高雄市社會局長葉壽山任職僅4個半月， 6月中旬辭官回故鄉屏東參選立委。由副局長葉玉如代理至今，葉與另位副局長謝琍琍都具專業背景及人脈。而黃淵源屆齡退休年限將至，且欠缺社工、社福及人民團體等社政背景，引來外界質疑聲。

時代力量高雄市議員林于凱臉書發文指出，韓國瑜上任半年，社會局長一職已歷代理局長的謝琍琍、葉壽山、代理局長葉玉如。社會局扮演社會福利及扶助的角色，韓國瑜找教育背景的人接任，考量的是府會關係，非專業任命，批評韓用人已是捉襟見肘。

民進黨市議員簡煥宗也質疑韓國瑜用不具專業背景的人士出任社會局長，是拿高雄市的社福政策開玩笑。他指出，雖然用人權在市長，但應任用具有因應社會高齡化、少子化等問題解決能力的人，不應只著力於府會關係而已。

不過，國民黨市議員黃柏霖肯定這項人事案的任命，他說，黃淵源謙和有開放的心，願意傾聽基層心聲，是適任人選。

市府新聞局證實人事案。新聞稿指出，黃淵源曾任海青工商、楠梓高中、中華藝校老師，教師經歷近30年，2006年轉任高雄世界運動會設備組組長，8年前借調高雄市教育局議會聯絡人，協調能力深受藍綠陣營肯定。

黃淵源接受中央社電話訪問表示，台灣政策側重學校教育，但社會與家庭教育的缺失，產生許多社會問題，政府一年投入上百億元預算，社會救助應該兼具教育作用，協助弱勢族群脫貧，而非變成福利依賴。

他指出，低收入戶、中低收入戶依法都有救助，但是突遇緊急變故的特殊境遇家庭邊緣戶，是必須特別關注的焦點。唯有建立社會安全網，幫助邊緣戶，協助弱勢族群自立，才是完整的社會福利制度，這有賴教育局、勞工局等相關局處的橫向聯繫。