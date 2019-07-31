台中澎湖線復航1個月 旅客少苦撐8月起減班

2019-07-31 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



已停航8年的台中澎湖海上航線，今年6月22日復航，由慧洋海運集團旗下的百麗航運打造全新客輪投入經營，原本每周有6班來回班次，但因搭乘旅客少，加上台中港潮差大，客輪無法夜泊台中港，必須從布袋港至台中港載客，每次往返移泊費達30萬元，業者不堪負荷只好減班，8月起每月減至6班次。

看好台澎航線市場潛力，百麗航運委託澳洲Austal船廠興建兩艘新型高速客輪，以台灣國寶「雲豹」及「藍鵲」命名，總噸位各899噸，載客數552人。台中港距離澎湖馬公港86海浬，單趟航程約2小時10分，今年6月22日開航，每周一、三、五台中到澎湖；每周三、五、日澎湖到台中，未料開航1個多月，8月份卻傳出減班，每月僅開6航班。

百麗航運公司協理劉森隆表示，「藍鵲」及「雲豹」輪共可載客552名，但每班次旅客僅10多人至200人，且台中港潮差大，高達4至5米，客輪無法夜泊台中港，必須從布袋港開到台中港載客，往返台中馬公後，再開回布袋港停放，每次往返移泊費約30萬元；且客輪從布袋港到台中港，單趟航程約2個半小時，人力成本也高，只好先減班因應，等旅客較多時再增加航班。

劉森隆說，台中澎湖航線開航1個多月，旅客人數不多，有待推廣；也希望台中港遊客服務中心可以興建浮動碼頭，方便客輪夜泊，減輕業者移泊費負擔。