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高雄氣爆紀念裝置藝術惹議 文化局前局長：合理合規範

2019-07-31 16:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄氣爆善款專戶運用引發藍綠交鋒，氣爆紀念裝置藝術園區招標惹議。高雄市文化局前局長、WeCare發起人尹立於今天在氣爆紀念裝置藝術地景公園舉行記者會，說明在所謂第三方鑑價會議的會議紀錄公文中，白紙黑字記錄了與會三學者、四公會代表的結論，都認為善款使用合理且合乎程序及規範，請不要再消費氣爆傷害。

高雄氣爆今天滿5周年，市議會氣爆善款用途專案小組今天召開記者會，對氣爆紀念裝置藝術園區提出多項質疑，認為3000多萬元的建置費花費過高，在採購、鑑價和鑑價會議後更換廠商疑涉不法。

「這是冷飯重炒。」尹立表示，在所謂第三方鑑價會議的會議紀錄公文中，白紙黑字記錄了與會三學者、四公會代表的結論，都認為善款使用合理且合乎程序及規範，不贊成重新啟動審查或鑑價。但是議員陳麗娜卻還拿這個會議來指控氣爆紀念藝術裝置有弊端，根本是自打嘴巴。

尹立說，在文化部公共藝術操作手冊第158頁，已清楚揭示簽約廠商變更依法有據，案例比比皆是，文化局已陳報多次。議員怪罪跟公務員要不到資料，但現在主政的是韓市府，要不到資料應該找韓市府算帳，不要每次都賴前朝。

至於外界質疑氣爆紀念裝置藝術園區3000多萬元的建置費花費過高，尹立解釋，整個園區占地1500平方公尺，不是只有裝置藝術，還包括植裁、整地回復等所有費用。氣爆紀念裝置藝術園區已被質疑多次，他認為是選舉操弄，請外界不要再消費氣爆傷害，若有一擊斃命的證據就趕快拿出來。

高雄氣爆善款專戶運用引發藍綠交鋒，氣爆紀念裝置藝術園區招標惹議。記者徐如宜／攝影
高雄氣爆善款專戶運用引發藍綠交鋒，氣爆紀念裝置藝術園區招標惹議。記者徐如宜／攝影
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高雄氣爆善款專戶運用引發藍綠交鋒，氣爆紀念裝置藝術園區招標惹議。記者徐如宜／攝影
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高雄市文化局前局長、WeCare發起人尹立表示，氣爆紀念裝置藝術園區的善款使用合...
高雄市文化局前局長、WeCare發起人尹立表示，氣爆紀念裝置藝術園區的善款使用合理且合乎程序及規範。記者徐如宜／攝影
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氣爆裝置藝術文化局
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