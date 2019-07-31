南橫修10年仍未全線通車 關山工務段：地盤破壞太嚴重

2019-07-31 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



2009年8月2日莫拉克颱風重創南台灣，南橫公路因此柔腸寸斷，公路總局關山工務段及甲仙工務段，分從高雄往東，台東往西搶修，但因921地震後，山區地質鬆動，加上莫拉克暴雨沖刷，南橫公路地盤被嚴重破壞，一遇地震及強風豪雨，修好的路基就坍方，沿線山坡巨石崩落、土石流災情，至今10年南橫公路仍全線通車，南橫公路西段只能到高雄梅山，東段只能到台東埡（音同霧）口。

知道人力難以勝天，南橫公路自莫拉克風災後就不斷經歷風雨地震，對外交通就中斷的台東縣海端鄉利稻村民表示，但等南橫公路全線通車，前後等了10年，理解公路維修不易，南橫公路一遇颱風豪雨，就山崩地裂，路基就崩坍，但還是希望能有條平安回家路。

南橫公路路斷，工程人員搶修至今年8月2日將屆10年，整條南橫公路全長203公里，東段從203公里只通到142公里處的埡口，至於西段則由起點台南市永康到高雄的梅山105公里處，梅山到埡口還有37公里長山區道路仍無法通行。