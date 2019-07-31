高市啟動205兵工廠遷建 藍綠委分為政黨宣傳

2019-07-31 15:15 中央社 高雄31日電



高雄市政府以「先建後遷」方式辦理205廠遷建案，其中代建的中科院林園營區工程今天啟動，高市府預估4年完成所有遷建。與會藍綠立委上台致詞時，分為政黨的著力做宣傳。

205兵工廠位在高雄市中山路、光華路與凱旋四路，地處高雄市精華地段，也是亞洲新灣區的新交通樞紐，面積約57公頃，鄰近高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心等。為讓地方發展有聯結及更完整，高雄市政府努力10餘年，軍方最後才同意搬遷。

「遷建205兵工廠創造三贏」啟動儀式今天在高市府鳳山行政中心中庭舉行，活動由高雄市長韓國瑜主持，國防部軍備局生產製造中心第205廠廠長林正雄、民主進步黨立法委員許智傑、賴瑞隆及中國國民黨立法委員黃昭順出席。

高市府以「先建後遷」方式協助205兵工廠遷建，高市府新工處長黃榮慶表示，新建營區除今天動工的中科院林園營區，還有大樹北營區、光復營區等，3個營區會陸續動工並搬遷，預計民國111年完工，112年將205廠的設施完全搬遷；未來57公頃的205廠舊址用地中有27公頃要做為公共設施，30公頃為開發區。

高市府工務局長吳明昌指出，205兵工廠遷建計畫總經費約新台幣121億元，未來將以舊廠址為中心，打造具備文化、經濟及遊憩的園區，規劃朝企業總部、金融商貿等方面發展，創造三贏局面。

韓國瑜表示，遷建案完成原址開發，預估可為市府增加約7000萬元地價稅，若可建築用地全部開發建築，可增加約4億元房屋稅，近30公頃的特貿區預計可提供約3萬多個就業機會。

遷建案深具龐大經濟效益，賴瑞隆致詞時指出，205廠自1998年行政院指示遷建後，延宕18年，直到2016年民進黨執政後，才在前行政院長林全及前高雄市長陳菊的協助下，高市府與國防部簽訂合作開發意向書，啟動遷建程序，今天正式動工。他與許智傑都要向總統蔡英文、陳菊表達感謝。

黃昭順致詞表示，她居間協調，並自103年起多次促請高市府接手兵工廠遷建案，她除感謝那兩位（蔡總統及陳菊），也要感謝前行政院長吳敦義、江宜樺，並促請市府加速開發計畫。

藍、綠立委宣傳其政黨對205廠遷建的著力，韓國瑜指出，「通通感謝，各位聖誕老公公，我們會一起來開發」。