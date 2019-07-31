高雄氣爆5週年 愛心善款用途議會藍綠攻防

2019-07-31 14:29 中央社 高雄31日電



高雄氣爆。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄氣爆5週年，外界捐贈愛心善款新台幣45億元。高雄市議會氣爆善款調查小組召集人、國民黨市議員陳麗娜今天說，代位求償律師費等費用不該花；高雄市議會民進黨團則反駁造謠抹黑。

5年前發生的高雄石化氣爆，造成300多人傷亡，善款調查小組召集人陳麗娜和市議員黃柏霖等人說明善款運用情形及相關疑問。高雄市議會民進黨團康裕成、邱俊憲和高閔琳等隨後也召開記者會反駁。

陳麗娜表示，主要有代位求償律師為災民服務律師費和氣爆紀念裝置藝術招標過程等令人質疑之處。代位求償的律師費共分6案，每案律師費500萬元，一、二審共需6000多萬元，這些律師費其實不需要花，市府法制局就可以處理。

至於氣爆紀念裝置藝術，陳麗娜指出，疑涉不法有未依政府採購法辦理、疑似鑑價不實和鑑價會議後更換廠商等。事涉公務員登載不實和貪污治罪條例等罪責，因此決定移送檢調續行調查。例如裝置藝術造價市價約500萬元，鑑價達2530萬元，鑑價小組通過超出市價4倍的價格，疑似鑑價不實。

高雄市議會民進黨團隨後召開記者會，高閔琳怒批紅媒配合選舉栽贓抹黑，是在氣爆災民的傷口上撒鹽，不要將氣爆案當成政治的紅利提款機。

曾是執業律師的康裕成表示，1萬元律師費不是每出庭1次即收1萬元，而是發生至今整個過程4、5年來一案收1萬元，外界不要被誤導。

康裕成也表示，如果採取國賠訴訟，全民的納稅錢將為其他肇事企業「擦屁股」，無法讓這些企業課以應負的責任，代位求償是較好的方式。