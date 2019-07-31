親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

私菸案第三波大約談 目標華航

高雄氣爆5週年 愛心善款用途議會藍綠攻防

2019-07-31 14:29中央社 高雄31日電

高雄氣爆。圖／聯合報系資料照片
高雄氣爆。圖／聯合報系資料照片
分享

高雄氣爆5週年，外界捐贈愛心善款新台幣45億元。高雄市議會氣爆善款調查小組召集人、國民黨市議員陳麗娜今天說，代位求償律師費等費用不該花；高雄市議會民進黨團則反駁造謠抹黑。

5年前發生的高雄石化氣爆，造成300多人傷亡，善款調查小組召集人陳麗娜和市議員黃柏霖等人說明善款運用情形及相關疑問。高雄市議會民進黨團康裕成、邱俊憲和高閔琳等隨後也召開記者會反駁。

陳麗娜表示，主要有代位求償律師為災民服務律師費和氣爆紀念裝置藝術招標過程等令人質疑之處。代位求償的律師費共分6案，每案律師費500萬元，一、二審共需6000多萬元，這些律師費其實不需要花，市府法制局就可以處理。

至於氣爆紀念裝置藝術，陳麗娜指出，疑涉不法有未依政府採購法辦理、疑似鑑價不實和鑑價會議後更換廠商等。事涉公務員登載不實和貪污治罪條例等罪責，因此決定移送檢調續行調查。例如裝置藝術造價市價約500萬元，鑑價達2530萬元，鑑價小組通過超出市價4倍的價格，疑似鑑價不實。

高雄市議會民進黨團隨後召開記者會，高閔琳怒批紅媒配合選舉栽贓抹黑，是在氣爆災民的傷口上撒鹽，不要將氣爆案當成政治的紅利提款機。

曾是執業律師的康裕成表示，1萬元律師費不是每出庭1次即收1萬元，而是發生至今整個過程4、5年來一案收1萬元，外界不要被誤導。

康裕成也表示，如果採取國賠訴訟，全民的納稅錢將為其他肇事企業「擦屁股」，無法讓這些企業課以應負的責任，代位求償是較好的方式。

氣爆高雄市民進黨
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

影／205兵工廠遷建今開工 韓國瑜許願亞洲新灣區

2019-07-31 12:40

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

甲仙農會觀光工廠 酒莊卡關

2019-07-30 23:55

金門推智慧電網 展示場揭幕

2019-07-30 23:52

住戶盼放寬展延 加分活化眷村

2019-07-30 23:48

左營眷村發展設計競賽 徵件

2019-07-30 23:37

高醫、中央支援 「雙東」醫療提升

2019-07-30 23:32

高雄氣爆5周年 善款爭議未平息

2019-07-30 23:26

福壽螺上樹產卵 高市府：因雨土壤潮濕

2019-07-30 20:33

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

甲仙觀光工廠營運3年 酒莊執照仍在卡關

2019-07-30 19:56

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

高醫和恆春南門醫院簽MOU 享受醫學中心醫療品質不是夢

2019-07-30 15:10

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

慎入！福壽螺上樹產卵 他指水淹高雄至少5小時

2019-07-30 13:03

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09

駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工

2019-07-30 14:51

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

民進黨台中北區北屯區下屆立委誰戰？ 謝明源宣布退出

2019-07-30 18:13

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

已故嘉市議員廖天隆職缺遞補與否 中選會：不可遞補

2019-07-30 18:00

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

埔里斥資500萬打造自造中心 從小培育科技自造者

2019-07-30 18:01

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

嘉義布袋過溝火燈夜巡 驅野鬼、祈平安

2019-07-30 19:54

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

影／汐止清幽秘境 大埤荷花池盛開中

2019-07-30 18:06

逛夜市喜歡吃鮮切水果？衛生單位驗到添加了這項違規物

2019-07-30 17:32

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

育兒津貼2至4歲也受惠 林右昌：花在孩子身上是對的

2019-07-30 22:21

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35

西濱快白沙屯南下入口匝道 31日上午8點施工封閉12小時

2019-07-30 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top