親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

因蓋陽宅入獄 出獄後竟成獨當一面的陰宅建築師

老眷村新生命 莒光新村風華再現

2019-07-31 14:24中央社 澎湖縣31日電

澎湖縣「莒光新村」是全台最古老的眷村，今天老店新開成為「澎湖灣行旅」休憩園區，可深深體驗眷村風采外，世界最美麗的外婆澎湖灣，更是近在眼底。

澎湖老舊眷村「莒光新村」在澎湖防衛指揮部10年前將中正堂與莒光新村等交還給澎湖縣政府後，縣府在民國106年以ROT方式與欣芮國際開發公司完成簽約，並由貝富門與澎湖灣行旅2家公司聯手打造保有眷村原汁原味的昔日風采的「澎湖灣行旅」園區，今天正式開幕，成為媽宮文化城區內最亮的遊憩據點。

澎湖縣府參議陳高樑表示，莒光老舊眷村是一塊寶地，具有人文、文化、歷史與自然景觀，是一處休閒勝地，中正堂更是澎湖居民早年看電影勞軍的共同記憶，感謝欣芮國際開發公司的接手規畫，讓老舊的萶村成為一處觀光休憩的景點。

澎湖縣政府表示，澎湖「莒光新村」跨越日據和國民政府2個時代的歷史眷村，早年是由婦聯會分3批，以青石、瓦片、咕咾石及木柱建造而成，總共有80戶眷戶，作為澎湖防衛部所屬機關的官兵眷舍，園區緊臨馬公港，觀音亭、金龜頭砲台、篤行十村、張雨生故事館等熱門景點，「外婆澎湖灣」也在這，是媽宮文化城區重要的文化、觀光與旅遊據點。

「澎湖灣行旅」園區由今天陳高樑、建設處長盧春田、宜蘭縣政府副縣長林建榮與澎湖灣行旅劉貴富等人共同揭幕，除欣賞澎湖13班陳宏銘等演唱外，並安排文史工作者導覽解說園區景點，觀賞外婆澎湖灣美景。

澎湖眷村文史工作者
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03

影／205兵工廠遷建今開工 韓國瑜許願亞洲新灣區

2019-07-31 12:40

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

甲仙農會觀光工廠 酒莊卡關

2019-07-30 23:55

金門推智慧電網 展示場揭幕

2019-07-30 23:52

住戶盼放寬展延 加分活化眷村

2019-07-30 23:48

左營眷村發展設計競賽 徵件

2019-07-30 23:37

高醫、中央支援 「雙東」醫療提升

2019-07-30 23:32

高雄氣爆5周年 善款爭議未平息

2019-07-30 23:26

福壽螺上樹產卵 高市府：因雨土壤潮濕

2019-07-30 20:33

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

甲仙觀光工廠營運3年 酒莊執照仍在卡關

2019-07-30 19:56

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

高醫和恆春南門醫院簽MOU 享受醫學中心醫療品質不是夢

2019-07-30 15:10

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49

慎入！福壽螺上樹產卵 他指水淹高雄至少5小時

2019-07-30 13:03

高雄氣爆5周年 韓國瑜：有違法一定送辦

2019-07-30 12:32

抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／基隆的路為什麼不平？他拍片說明網友瞬間懂了

2019-07-30 15:36

94歲頭髮仍黑走路不須拐杖 老翁有獨特健身秘方

2019-07-30 16:05

女遊蘭嶼穿比基尼趴趴走 鄉民：請尊重當地文化風俗

2019-07-30 16:26

彰化「秋紅谷」紛紛冒出 滯洪池兼具休閒遊憩功能

2019-07-30 19:09

駕駛人注意了！彰化市中山路與中央陸橋近日都在施工

2019-07-30 14:51

親子電影院免費看「獅子王」 今天下午開放索票

2019-07-31 09:34

205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03

解決五股垃圾山 侯友宜：歷任縣市長沒人想碰

2019-07-31 11:07

冒出福壽螺是因淹水？高市府駁：雨後本來就容易出現

2019-07-30 14:52

民進黨台中北區北屯區下屆立委誰戰？ 謝明源宣布退出

2019-07-30 18:13

和平島考古挖出17世紀十字架 鄭麗君到基隆打氣

2019-07-31 12:36

台南捷運2線可行性研究流標 藍線最快2028年通車

2019-07-31 12:17

已故嘉市議員廖天隆職缺遞補與否 中選會：不可遞補

2019-07-30 18:00

新竹「天梯之翼」登場 魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

2019-07-31 07:47

汐止私房賞荷秘境 一旁涼亭早期可見婦女齊聚手洗衣

2019-07-31 07:46

捷運工程封路車禍1死 侯友宜怒究責

2019-07-30 23:58

新北五股要開發 也要等北市社子島

2019-07-31 12:09

台東太麻里金針花季開始了 8月中至9月中賞花尚對時

2019-07-31 09:46

埔里斥資500萬打造自造中心 從小培育科技自造者

2019-07-30 18:01

地方之光！麻豆柚農林建良獲108年度產銷履歷達人

2019-07-30 17:21

花蓮縣府追加上千萬元預算 規畫分區打造3座共融公園

2019-07-30 18:01

大巨蛋頂太亮產生光害？居民喊擾亂生活作息

2019-07-31 13:07

高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40

嘉義布袋過溝火燈夜巡 驅野鬼、祈平安

2019-07-30 19:54

「台版沙哈拉」地景動工 草漯沙丘成打卡吸客美景

2019-07-30 21:00

喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57

影／汐止清幽秘境 大埤荷花池盛開中

2019-07-30 18:06

逛夜市喜歡吃鮮切水果？衛生單位驗到添加了這項違規物

2019-07-30 17:32

台東愛滋病通報連3年下降 最年輕患者得自娘胎已14歲

2019-07-31 10:12

竹塹中元城隍祭今登場 多項交管措施注意配合

2019-07-31 13:12

交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16

「心朋友的店」照顧精障者 虧損15年忍痛熄燈

2019-07-30 21:09

影／到玉兔鉛筆學校就是玩 唐校長示範DIY獨一無二鉛筆

2019-07-30 20:43

台中溫泉攝影賽重來？ 觀旅局：廠商失誤將補救

2019-07-30 15:21

中彰殯儀館不夠用 辦喪事亂成一團

2019-07-30 23:36

育兒津貼2至4歲也受惠 林右昌：花在孩子身上是對的

2019-07-30 22:21

台澳消防猛男 尬場肌情演出

2019-07-30 23:41

陸續完成送電 蘇花改明年1月全線通車

2019-07-30 23:46

韓國瑜小內閣新人事 社會局長由資深教師黃淵源出任

2019-07-31 14:13

成功複製「秋紅谷」 彰縣續推滯洪池

2019-07-30 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top