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高雄氣爆5周年 專案小組促市府速將裝置藝術案移送法辦

2019-07-31 13:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄氣爆今天滿5周年，高雄市議會氣爆善款用途專案調查小組今天召開記者會，針對氣爆紀念裝置藝術園區之事提出3項質疑，呼籲高雄市長韓國瑜早日把移送全案給檢調偵辦的公文批核，讓司法調查裝置藝術園區的發包是否有涉違法。

不過，民進黨高雄市議會黨團質疑，市府6月間針對此裝置藝術園區（計畫）已召開鑑價作業諮詢會，藝術工作者和專業人士都說此裝置藝術的經費合理，為何國民黨一再質疑？　

專案調查小組召集人陳麗娜、小組成員黃柏霖、曾麗燕、劉德林、李雅靜等今天召開高雄氣爆五周年記者會，說明調查小組對高雄市政府處理氣爆善款的質疑，其中一項就是紀念氣爆裝置藝術園區計畫，小組成員不只質疑以3000多萬元建置，花費疑過高，另質疑採購、鑑價和鑑價會議之後更換廠商疑涉不法。

陳麗娜等人表禦，裝置藝術案採公開徵選，後改為由徵選委員提供1至2位人選的「邀請比件」方式，105年11月文化局長由前局長尹立接任，106年3月初選5家藝術團隊，7月決選由顏名宏/擊壤營造獲優先鑑價權。顏名宏/擊壤營造隨後於9月鑑價會議通過2530萬，但10月簽約時營造廠商卻換成華春營造。

專案調查小組今天提出氣爆裝置藝術園區疑涉不法的內容如下：

1、未依政府採購法辦理；高雄市文化局執行紀念裝置藝術計畫，自行選擇適用公共藝術設置辦法辦理，疑有違法丶違失，並相關人員且有違反刑法公務員登載不實罪之嫌。

2、疑似鑑價不實：裝置藝術造價有相關業者評估市價只需500萬，鑑價卻為2530萬，鑑價疑偏高，文化局主導本案的決策人員可能違反貪汙治罪條例之浮報公共工程價額罪。

3、鑑價會議後更換廠商：鑑價會議由「顏名宏/擊壤營造」團隊出面，10月簽約時卻換成「顏名宏/華春營造」，鑑價會議後才更換廠商，簽約的華春營造並沒有參加甄選，對其他參與徵選者嚴重不公，此異常情況容或有刑事不法之虞。

專案調查小組就此3項質疑，決定將全案移送檢調續行調查。不過，按議會議事規定，議會專案小組的調查結果要送議會大會討論，是否移送法辦，要由大會決議。　

高雄市議會已因質疑氣爆裝置藝術園區造價偏高，決議將全案移送法辦。陳麗娜今天說，此移送案的公文己簽到市長韓國瑜辦公室，待市長批核即可送法辦。

民進黨高雄市議會黨團出面駁斥調查小組對裝置藝術園區的質疑，強調今年6月20日在議長許崑源的要求下，已召開一次氣爆裝置藝術鑑價作業諮詢會議，受邀的3位藝術工作者、4位專業公會代表都說裝置藝術園區鑑價沒有問題，為何國民黨一再質疑？

高雄市議會氣爆善款用途專案調查小組今天召開記者會，針對氣爆紀念裝置藝術園區之事，...
高雄市議會氣爆善款用途專案調查小組今天召開記者會，針對氣爆紀念裝置藝術園區之事，提出3項質疑，要求市府儘早將全案移送法辦。左起：議員李雅靜、曾麗燕、陳麗娜、黃柏霖、劉德林。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議會氣爆善款用途專案調查小組召集人陳麗娜促市府儘早將裝置藝術園區案移送法辦...
高雄市議會氣爆善款用途專案調查小組召集人陳麗娜促市府儘早將裝置藝術園區案移送法辦。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議會民進黨團批氣爆善款用途專案調查小組抹黑 裝置藝術案，反抨專案小組不尊重...
高雄市議會民進黨團批氣爆善款用途專案調查小組抹黑 裝置藝術案，反抨專案小組不尊重專業鑑價。左起：何權峰、邱俊憲、康裕成、高閔琳、簡煥宗、林智鴻、李柏毅。記者楊濡嘉／攝影
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裝置藝術氣爆高雄市
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