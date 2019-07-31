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205兵工廠遷高雄大樹區今開工 斥資122億元

2019-07-31 11:03聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

205兵工廠位在高雄市中心，高雄市政府多年來一直希望軍方遷建，在敲定遷建大樹區後，今天開工，遷建計畫由高雄市新工處代辦，分三大營區三個標案陸續進行，總經費約122億元。

205兵工廠位在高雄市中心，高雄市政府多年來一直希望軍方遷建，在敲定遷建大樹區後...
205兵工廠位在高雄市中心，高雄市政府多年來一直希望軍方遷建，在敲定遷建大樹區後，今天開工。記者謝梅芬／攝影
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今天辦開工的是第一標中科院林園營區新建工程、第二標大樹北營區新建工程預計今年8月招標、第三標光復營區新建工程同樣預定今年10月招標。由於205兵工廠仍在運作，為維持軍方生產不中斷需求，遷建案將採「先建後遷」，預估需要8年以上才能完成整個遷建工程，軍方預計在112年完工進駐 。

高雄市長韓國瑜說，205兵小廠位於高雄多功能經貿園區、發展製造、海運、倉儲，以及相關經貿、休閒等特定目的的特定區計畫。

韓國瑜說，205兵工廠遷建計畫早在民國88年就已經發布實施，也就是說，我們高雄市民期待等了20年，現在終次啟動了，是一個非常了不起的計畫。

中科院林園營區新建工程其遷建位置座落大樹區，經費約為3.8億元，工程於108年7月2日發包、7月29日開工，預計111年完工。主要工程內容包括營區廠房拆除、新建、整修廠庫房以及其他土木附屬設施等。除此之外，為使新建營區更符合環保與人性需求，設計團隊也會將綠建築、節能、無障礙空間等理念引入建築。

位於中山路、光華路與凱旋四路的205兵工廠，不但是高雄市的精華地段同時也是亞洲新灣區的新交通樞紐，遷建後留下的57公頃用地鄰近高雄世貿展覽館、市立圖書總館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心等重大公共建設，未來配合獨一無二的地理位置和便捷的捷運、輕軌以及優惠政策，將成為高雄新亮點，強力吸引國際優質企業投資進駐，廠區有望轉型朝向國際企業總部、金融商貿、創新研發等發展。

高雄市韓國瑜綠建築
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