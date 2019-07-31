公務生涯告段落 陳景行推廣甜龍筍越種越上手

2019-07-31 10:40 中央社 屏東縣31日電



原在屏東縣潮州鎮公所擔任秘書的陳景行，公務生涯告一段落後，到處推廣甜龍筍，他表示，甜龍筍比一般竹筍好種，農民可以考慮砍檳榔種甜龍筍。

陳景行說，有一回到高雄市杉林區朋友家作客，初次品嘗到甜龍筍驚呼連連，從沒吃過如此好吃的竹筍，於是跟朋友買苗到平地種，6年前開始小規模種植，越種越有心得，去年退休後有更多時間管理，目前自有2分多地，契作4公頃多。

陳景行表示，甜龍筍猶如龍麟，肉質纖維細緻、口感香甜的甜龍筍，是目前竹筍類最可口的竹筍，管理較一般竹筍簡易，不必做高畦更不必覆土，只要長出來的幼筍都可以食用，而且不怕「出青」也不會苦澀，不需每天清晨挖竹筍，想挖就挖，大白天挖，口感一樣清脆香甜。

陳景行並說，甜龍筍還耐貯藏，一年四季都可採收，以夏季產量較高，1分地產量大約在4000斤，他平均2天採一次。

陳景行把農業廢棄物及枯葉混合發酵自製液肥，完全不灑農藥。他說，如果把檳榔砍除改種甜龍筍，是不錯的選擇。

陳景行到處推廣鼓勵農友種植，目前最遠推廣到屏東牡丹鄉。

農糧署南區分署長姚志旺說，屏東檳榔面積多，價格變化大，可以考慮改種甜龍筍，竹筍是一般人常食用蔬菜，尤其是夏季吃筍，消暑養生。