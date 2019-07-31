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交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16聯合報 記者江國豪╱即時報導

別和荷包過不去！屏東縣政府警察局統計今年1月至7月底，交通事故及死亡人數皆比去年同期高，經分析其中大部分交通事故多因駕駛人或乘客未正確配戴安全帽，致頭部遭受撞擊而造成憾事發生，因此將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執法」，將加強取締未戴安全帽違規。

根據屏東縣政府警察局交通隊統計，今年1月至7月28日止，共發生傷亡交通事故9153件，造成66人死亡、12477人受傷，與去年同期發生8887件，造成61人死亡、12097人受傷相比，增加266件、死亡增加5人、受傷增加380人，分析原因多為民眾行車未遵守交通規則如「未戴安全帽」、「闖紅燈」及「酒後駕車」等，導致交通事故發生。

對此，屏東縣警方為強化執法力度，規畫8月2日至4日連續3日實施「交通違規大執法」，針對轄內交通往來要道及易發生交通事故道路，加強取締未戴安全帽違規，以維護民眾生命財產安全。

屏東縣政府警察局局長葉明潭呼籲，民眾行車一定要遵守交通規則，騎乘機車戴安全帽，並隨時注意前方路況，勿搶快而超速，尤其進入路口前一定要放慢車速，注意號誌狀況，避免違規導致交通事故發生。

另外，屏東縣警察局交通隊根據100年至106年轄區目標事故特性分析，統計彙整屏東縣道安觀測指標各項交通表現情形，昨日在屏東縣政府會議室，辦理屏東縣108年高中職學校暨大專院校交通安全座談會。共22所屏東縣大專院校及高中職承辦教官與會，期望透過各交通面相觀測指標確認，分析目標事故肇因，橫向整合各單位及學校，發揮最大效益，討論出各種可能改善事故率之方式，藉以降低年輕族群之交通事故。

為加強取締未戴安全帽違規，屏東縣警局將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執...
為加強取締未戴安全帽違規，屏東縣警局將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執法」。記者江國豪／翻攝
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為加強取締未戴安全帽違規，屏東縣警局將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執...
為加強取締未戴安全帽違規，屏東縣警局將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執法」。記者江國豪／翻攝
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屏東縣政府警察
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