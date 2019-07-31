交通事故率較去年同期高 屏警局這3天加強取締

2019-07-31 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



別和荷包過不去！屏東縣政府警察局統計今年1月至7月底，交通事故及死亡人數皆比去年同期高，經分析其中大部分交通事故多因駕駛人或乘客未正確配戴安全帽，致頭部遭受撞擊而造成憾事發生，因此將實施8月2日至4日為期3日的「交通違規大執法」，將加強取締未戴安全帽違規。

根據屏東縣政府警察局交通隊統計，今年1月至7月28日止，共發生傷亡交通事故9153件，造成66人死亡、12477人受傷，與去年同期發生8887件，造成61人死亡、12097人受傷相比，增加266件、死亡增加5人、受傷增加380人，分析原因多為民眾行車未遵守交通規則如「未戴安全帽」、「闖紅燈」及「酒後駕車」等，導致交通事故發生。

對此，屏東縣警方為強化執法力度，規畫8月2日至4日連續3日實施「交通違規大執法」，針對轄內交通往來要道及易發生交通事故道路，加強取締未戴安全帽違規，以維護民眾生命財產安全。

屏東縣政府警察局局長葉明潭呼籲，民眾行車一定要遵守交通規則，騎乘機車戴安全帽，並隨時注意前方路況，勿搶快而超速，尤其進入路口前一定要放慢車速，注意號誌狀況，避免違規導致交通事故發生。