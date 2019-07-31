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風伯傳人妙手回春 波麗士風獅爺萌回來了

2019-07-31 09:41中央社 金門縣31日電

金門縣警察局金湖分局最近在門口前樹立2尊「波麗士風獅爺」，民眾形容看起來像告別式的「金童玉女」；經過在地陶藝家王明宗的「妙手回春」，風獅爺改頭換面，警民都按讚。

金湖分局長黃維章表示，分局之前以裝置藝術美化環境，風獅爺造型由擅長繪製Q版風獅爺的團隊設計，再由得標廠商施作。沒想到原本萌爆表的風獅爺卻走了樣，不但表情呆滯僵硬，公風獅爺還口出舌頭，相當詭異。

尤其農曆7月將到，有民眾覺得兩尊風獅爺一左一右樹立分局大門口兩側，像極了告別式的金童玉女，讓人毛骨悚然。

分局趕忙向聞名兩岸、有「風伯傳人」封號的金門陶藝家王明宗即刻救援，希望能讓兩位「波麗士大人」起死回生。唯一的要求就是，一定要趕在農曆7月前完工。

改造前，王明宗看了原本的風獅爺直搖頭說，「有的救，但得下很大的功夫。」他先把風獅爺用白漆蓋上，再重新上色，用顏色改造，總算在農曆7月前完工，前後花了整整一星期。王明宗說，每天在大太陽下彩繪，快要中暑，天天頭痛。昨天傍晚交差後，他立刻到醫院報到。

王明宗說，原本女波麗士風獅爺整張臉塗上厚重的粉紅色很不自然，他改用肉色，質感就出來了；後腦勺畫上長辮子，再把卡通式的大眼睛改為瞇瞇眼、嘴角往上揚，展現人民保母親和的一面。

至於男波麗士風獅爺最嚇人的舌頭，王明宗改造成好萊塢男星寇克道格拉斯式的酒窩，再戴副眼鏡，風獅爺立刻從詭異變成俏皮可愛，讓人不禁讚嘆王明宗的創意和巧手。

明天就進入俗稱「鬼月」的農曆7月，金湖分局感謝王明宗及時趕工改造完成2尊風獅爺。副分局長楊智銘說，現在的風獅爺色調明亮，造型卡哇伊，警員和民眾都給予正面評價。警員說，「我們有按讚喔。」

風獅爺波麗士陶藝
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