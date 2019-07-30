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喝過紅豆湯、嗑過紅豆餅 但你嘗過紅豆做的麵？

2019-07-30 19:57聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣萬丹鄉是全台著名的紅豆產地，但說到紅豆料理，腦海中浮現的，不外乎是紅豆餅與紅豆湯等甜食。然而近期萬丹鄉農與台中知名製麵廠「麵本家」合作，將在地紅豆與麵粉結合，製作成口感Ｑ彈的「紅豆麵」，顛覆一般民眾對紅豆食用方式的印象，新裝上市才兩周就吸引不少民眾前往搶購。

萬丹鄉農會表示，紅豆本身具補血、消水腫等功效，更有富含維生素Ｂ營養價值高，每包三捆售價90元。大約6、7年前，農會就推出紅豆麵，這回調整合作廠商與包裝再度問市，才過兩周時間，就有不少民眾前來搶購。

另外，因農會本身對於食材源頭把關相當嚴謹，光從紅豆農的播種、施肥都有掌控，更堅持選用無毒紅豆製作，與契作農夫或產銷班收購的紅豆都有送驗，具產銷履歷，要讓民眾吃到美味又安心。

萬丹農會實體銷售據點內，除紅豆麵外，還有紅豆水、紅豆湯、紅豆茶、紅豆冰棒等一系列紅豆產品，玲瑯滿目。其中，以帆布包裝的紅豆，書寫著「紅豆生南國」，有著濃濃文青感，袋子還可再利用裝小物或水瓶，因此不少民眾選購來送禮。

另外，中元節即將到來，民眾陸續開始準備普度祭品，萬丹農會也將麻油薑泥、罐裝紅豆湯與紅豆麵搭配成禮盒，更推出普度優惠方案，回饋給支持者。目前，除萬丹農會旁的紅豆幸福小棧門市實體門市，以及網路訂購外，並無其他通路。

萬丹農會將紅豆麵與其他產品搭配成禮盒。記者江國豪／攝影
萬丹農會將紅豆麵與其他產品搭配成禮盒。記者江國豪／攝影
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萬丹紅豆以帆布袋包裝頗具文青感。記者江國豪／攝影
萬丹紅豆以帆布袋包裝頗具文青感。記者江國豪／攝影
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丹農會將在地無毒紅豆與台中製麵廠合作合作，製作「紅豆麵」。記者江國豪／攝影
丹農會將在地無毒紅豆與台中製麵廠合作合作，製作「紅豆麵」。記者江國豪／攝影
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萬丹紅豆餅紅豆水
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