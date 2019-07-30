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甲仙觀光工廠營運3年 酒莊執照仍在卡關

2019-07-30 19:56聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高市甲仙地區農會梅子觀光工廠開幕超過3年，附屬酒莊卻遲未能取得營業登記，整體營運不如預期。甲仙農會表示，受限於水源保護區限制，酒莊必須實施環境影響評估，過程繁複且耗時，產業發展不易。

行政院客委會補助1760萬元協助甲仙農會規畫觀光工廠暨酒莊，客委會主委李永得昨天前往甲仙視察觀光工廠與化石館，雖然正處暑假期間，觀光工廠展售中心門窗緊閉不見遊客，營運情況引起外界關心。李永得表示，硬體建設完成後，更需要永續的經營方式，不要仰賴補助維持營運，建議觀光工廠朝「地方創生」方向發展。

甲仙農會表示，高雄山區梅子產量全台居冠，農會成立加工廠出產脆梅、醃梅、梅醋與梅精等產品，觀光工廠規畫商品展示、果乾生產、製酒與好客市集等區域，每逢梅子產季會舉辦DIY活動，不過製酒廠好事多磨，至今無法運作。

甲仙農會解釋，甲仙全區屬於高屏溪水源保護區，境內有甲仙攔河堰供水南化水庫，下游又有高屏攔河堰，申請後才知道必須進行環境影響評估，水質、生態與空氣等項目都要列入，程序繁瑣、資金龐大。

高市府農業局副局長王正一表示，高屏溪在大樹區以上沿岸區域全屬水源保護區，許多開發必須進行環評，甲仙農會酒莊已通過環評，因酒品項目未定尚未取得製酒執照，農業局已全力輔導，全年還率員前往加拿大參訪酒廠，會持續提供必要協助。

高雄山區是全台青梅最大宗產地，甲仙觀光工廠以梅子製品為主，記者徐白櫻／攝影
高雄山區是全台青梅最大宗產地，甲仙觀光工廠以梅子製品為主，記者徐白櫻／攝影
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高市甲仙觀光工廠附設酒莊，至今尚未取得製酒執照。記者徐白櫻／攝影
高市甲仙觀光工廠附設酒莊，至今尚未取得製酒執照。記者徐白櫻／攝影
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觀光工廠保護區李永得
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