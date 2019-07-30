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福壽螺上樹產卵 高市府：因雨土壤潮濕

2019-07-30 20:33中央社 高雄30日電

網友拍到樹上布滿紅色的福壽螺卵。圖／取自PTT
網友拍到樹上布滿紅色的福壽螺卵。圖／取自PTT
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過去常見農田或沼澤地福壽螺，螺卵竟成串產在都會公園風鈴木低矮樹幹。高市府養工處今天派員處理，主任秘書李政穎表示，研判近來因雨土壤潮濕，致休眠後的福壽螺現蹤產卵。

近一個月來高雄接連大雨成災，埤塘或沼澤地水位上升，公園土壤含水量高，網友轉傳「公民割草行動」臉書粉專貼文，指昨天下午4時多高雄市凹子底捷運站出口一帶的一棵樹上爬了很多福壽螺桃紅色成串螺卵。

令人好奇的是常見螺卵應產在埤塘、水田或是沼澤地，竟然會在樹上產卵，且難以置信是在都市的公園樹幹上。有人留言「太噁了」；也有網友認為「代表0719淹水退得很慢，才會讓福壽螺可以在樹上產卵」；也有網友「估計淹水應超過5小時」。

鼓山區龍子里長蘇彥傑受訪指出，0719博愛路淹水約30公分深，不過雨停約1個小時後積水消退。但對於福壽螺在樹上產卵，以往的確不曾見過，也感到好奇。

養護工程處主秘李政穎表示，今天一早派員到凹子底公園清除福壽螺卵，並持續公園巡檢及清除。他說，0719當天下午3、4時大雨，全市淹水區域大約在傍晚6時半退水，凹子底一帶道路未接獲相關通報積水案件，否認網友「淹水5小時」說法。

雖然市府說明當地淹水退得快，不過附近民眾批評雨後多日公園有坑洞積水未退。李政穎研判，凹子底公園地勢比周邊的神農路、博愛路高，認為公園草皮可能只是滲水。

他說，公園早期是菱角田，現在有生態池，福壽螺可能在休眠後要繁殖才會爬到乾燥的樹幹上產卵。而福壽螺體大多於大雨後出現，全台各地都一樣，也正足以說明公園生態豐富。

淹水風鈴木
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