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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

各國外交使節到場助陣 義大後醫系授袍典禮超國際化

2019-07-30 17:24聯合報 記者王昭月╱即時報導

義守大學學士後醫學系已培養5屆學生，今年共有41名世界各地來台學習的邦交國學生獲得授袍，將赴醫院實習，更向醫療之路邁進。授袍典禮在外交部及各國使節、師長親友見證下舉行，隆重不失溫馨。

義守大學學士後醫學系，以協助邦交國培育醫療人才為職志，多年來積極搭建跨國醫療資源體系網絡，栽培的醫學生能在大台灣汲取醫療專業知識 ，日後返回自己的國家幫助有需要的人。

今年義守後醫系共有41名學生獲得授袍，外交部公使林正惠勉勵學生，穿上白袍不只是榮耀，更是責任，代表距離成為醫師目標更靠近」。他也鼓勵這批外籍醫學生，多認識台灣當地人文特色。

授袍典禮由後醫系副主任陳韻如為學生穿上白袍，醫學院長陳翰容幫忙扣扣子，象徵祝福學生實習順利，正式踏入專業醫療領域；來自史瓦帝尼的學生Thembinkosi Qwabe則代表宣誓。

包含吉里巴斯、馬紹爾群島、索羅門群島、史瓦帝尼、巴拉圭、聖克里斯多福、貝里斯等國代表，都出席典禮為學生祝福。

醫學院長陳翰容說，義大擔負培育國際醫療人才的重任，學生屆時赴醫院實習，難免有挫折，但卻能獲得更多優秀的醫護人員提供專業指導，他期許學生精進再精進，未來更有能量返國服務。

來自史瓦帝尼的學生Thembinkosi Qwabe（中）代表宣誓。圖／義守大學...
來自史瓦帝尼的學生Thembinkosi Qwabe（中）代表宣誓。圖／義守大學提供
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