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澎湖輔具代償墊付上路 身障弱勢更加便利

2019-07-30 17:11中央社 澎湖縣30日電

澎湖身障弱勢取得輔具服務將更便利了。澎湖縣政府8月1日起實施輔具「代償墊付」機制，身障者申請政府補助時程縮短為兩週，而且只要付政府補助差額，補助金額由業者代墊後向縣府申請。

澎湖縣政府今天與縣內7家輔具業者在身心障礙福利中心進行「代償墊付」簽約，澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖每年申請輔具補助約400件，感謝縣內7家輔具業者願意配合，提供在地輔具服務資源，嘉惠鄉親，透過「代償墊付」制度，更可讓民眾輕鬆取得輔具服務。

縣府社會處表示，衛福部今年推出輔具「代償墊付」機制，但澎湖為離島地區，大部分輔具廠商集中在馬公市區，縣府為減輕民眾負擔及奔波勞碌，和7家輔具廠商協商，決定簡化相關流程，將民眾申請補助時程由最長兩個月縮短至兩週，資源布建率更達100%。

社會處說，輔具「代償墊付」是民眾有輔具需求時，經長期照顧管理中心評估，符合65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者及失能的身心障礙者等條件，皆可申請輔具服務，縣府約兩週就會核可，即可向輔具業者購買輔具，民眾僅需繳付差額費用即可取得輔具，政府補助款由合約廠商代墊，民眾核銷流程亦由合約廠商代申請，非常簡便。

澎湖身障者失智症
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