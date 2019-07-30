高雄氣爆善款運用不當？綠轟藍營將氣爆當政治提款機

2019-07-30 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會民進黨籍議員今天抨國民黨把氣爆當政治提款機。左起：議員何權峰、陳慧文、黃文益、康裕成、簡煥宗、李柏毅。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄5年前的7月31日深夜發生氣爆造成300多人傷亡，愛心人士捐的善款達45億多元，高雄市議會「高雄市八一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」明天將把善款運用情形及一些疑問向大眾報告。小組對律師費是否得當、氣爆裝置藝術園區花費有許多疑問，高雄市議會民進黨團今天抨這樣的質疑是侮辱全台灣的律師，氣爆受災戶需要律師去協助他們面對大企業公司的律師團，為小市民請律師，何錯之有？議會開過裝置藝術園區公聽會，與會專家學者多認為費用合理。

「高雄市八一石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」陳麗娜質疑6000多萬元律師費是否運用得當？是不是高雄市法制局就可以協助庭理？氣爆裝置園區的花費3400多萬元是否得宜？民進黨籍議員康裕成、李柏毅、簡煥宗、黃文益、陳慧文、何權峰今天下午召開記者會回抨。

律師出身的康裕成說，一案1萬元請律師，很便宜了；氣爆律師收費絕非圖利特定人士，平均1萬元的律師費遠低於一般律師收費，律師可以在法庭上替受災戶出庭抗辯，如果沒有律師幫忙，氣爆傷者會因為多種因素無法前往開庭，有可能損失自身權益，這些律師是幫助受災戶對抗大財團的律師團，站在專業律師角度來看，國民黨質疑這筆律師費，不但設想不周全，更汙辱了律師專業。康裕成說到生氣處，還拍桌抗議。

簡煥宗說，今年6月20日，高雄市政府召開氣爆藝術計畫鑑價作業諮詢會議時，正修科大教授蔡獻友認為氣爆災後的公共藝術設置具精神性指標，能藉此讓災民得到心靈上的撫慰，經費也在規定內；樹德科大教授邱秋德提到要重新啟動審查或鑑價，沒有前例可言、也無法規可循；研究員曾媚珍認為如公共藝術執行完畢後重啟鑑價會議，會將高雄打回藝術沙漠。高雄市土木技師公會、高雄市景觀工程商業同業公會、高雄市建築師公會以及高雄市不動產估價師公會也指此次善款使用合理且合乎程序及規範。

簡煥宗表示，3名學者和4個公會都已經打臉此事，國民黨重提氣爆事件，是不是因為當時的文化局長尹立現在發起罷免高雄市長韓國瑜，所以才打壓抹黑尹？

何權峰說，今天有媒體引用陳麗娜的話報導勞動部長許銘春是高雄氣爆代位求償案的負責人，此事去年立委陳宜民也說過，事後知道消息錯誤，透過立法院前院長王金平許銘春道歉。

許銘春今天發聲明要告陳麗娜，陳麗娜說，她是講與許銘春有關的律師事務所律師曾「親訪」受災戶解說代位求償事宜。

黃文益指高雄市議會氣爆調查小組的成員多數為國民黨籍議員，沒有民進黨議員參與，政治色彩濃厚。陳麗娜說，有邀請民進黨團參加，但未獲回應。

陳慧文呼籲國民黨，如果真的有查出不法事證，可以直接送檢調法辦，不應在沒有任何明確證據下，將氣爆案當作政治提款機，在高雄人的傷口上灑鹽。