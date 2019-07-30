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「左營眷村發展藍圖競賽」即起徵件 廣邀創意活化眷村

2019-07-30 16:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

為集結更多眷村文化景觀保存的創意，高雄市文化局推出「左營海軍眷村發展藍圖創意設計競賽」，以明德、建業、合群新村約39公頃為範圍，即日起至10月31日止展開徵件，經兩階段評審，競賽總獎金高達百萬元。文化局今舉行啟動記者會，副市長葉匡時表示，高雄70年來一直是台灣重要的軍事基地，希望透過徵件廣徵民間創意、活化眷村，成為觀光客到高雄一遊必去的地方。

葉匡時說，三軍眷村是高雄市非常重要的文化記憶，因資源有限，如何延續眷村生命是很重要的議題，期待廣納各方好點子，在下一步活化計畫中落實執行。10月分更將推出眷村嘉年華活動，邀社會各界的眷村子弟回娘家，成為高雄每年舉辦的文化盛事與經典活動。

文化局表示，眷村產權屬國防部所有，今年雙方建立文化保存平台，合作舉辦創意徵件競賽，發想左營海軍眷村未來藍圖，推動文化景觀的活化再運用。提案內容須包含海軍眷村主題館、眷村元素活化空間、行政服務中心等要素，以及其他觀光產業、商業設施，以發揮主題觀光、老空間再利用等可能性，又不至於失去原有眷村氛圍；首獎可獲50萬元，二獎30萬元，三獎20萬元，

除了創意徵件競賽，文化局10月將與在地眷村文化協會舉辦眷村嘉年華系列活動，包括走讀眷村、眷村講堂、眷村子弟回娘家、眷村名人論壇、三軍官校參訪、openday（市集）等活動，找回眷村昔日熱鬧氣氛，更歡迎全台民眾揪團來高雄、活絡眷村文化。

高雄市文化局推出「左營海軍眷村發展藍圖創意設計競賽」，以明德、建業、合群新村約3...
高雄市文化局推出「左營海軍眷村發展藍圖創意設計競賽」，以明德、建業、合群新村約39公頃為範圍，即日起至10月31日止展開徵件，號召民間創意活絡眷村文化。記者蔡容喬／攝影
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