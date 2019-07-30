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高醫和恆春南門醫院簽MOU 享受醫學中心醫療品質不是夢

2019-07-30 15:10聯合報 記者潘欣中╱即時報導

繼部立恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院陸續新建醫療大樓提升醫療品質，規模最小的恆春南門醫院今天與高雄醫學大學附設醫簽署策略聯盟備忘錄（MOU）；高醫院長侯明峰說，未來透過兩院合作，讓恆春半島民眾也能享受醫學中心級的醫療服務和品質，降低需緊急治療的急重症轉診率，讓國境之南擺脫醫療資源不足的宿命，民眾不必再花2個多小時車程到高屏就醫。

「5000公里外的索門群島都派醫療團隊去了，百公里遠的恆春，不算什麼！」高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天與恆春恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄，院長侯明峰說，照顧偏鄉是醫院的社會責任，他受南門醫院董事黃明典長期投入偏鄉醫療的精神感動，雙方一拍即合，希望將醫學中心的醫療服務和品質帶進恆春。

他宣布，8月1日起將先派駐5名骨、外科和急診醫師，負責門診、住院和教育訓練等相關業務，醫療設備也會提升，未來視需要增設其他科別；加上2013年起「醫中計畫」支援的部立恆春旅遊醫院及私立枋寮醫院，高醫未來將肩負3家醫院的區域聯防重任，不僅派醫師長期進駐，紓解恆春半島醫療人力不足窘境，還可降低急重症病患的轉診率。

南門醫院董事長黃明典表示，恆春半島為知名的觀光旅遊勝地，遊客絡繹不絕，但當地醫療資源卻相對弱勢，透過這一小步的簽約儀式，讓醫師能在當地長期服務，降低轉診率，後續希望高醫醫護人員及科別進駐後，以「醫學中心分院」的目標邁進；恆春鎮長盧玉棟有感而發說，恆春居民繳一樣的稅金，卻無法享受和都會區相同的醫療水準，感謝高醫的熱情相挺。

高醫說，5萬多人口的恆春半島，長期存在醫療人力及設備不足問題，醫護人員面臨交通不便、生活機能和子女教育的問題，願意久留的很少，遇到嚴重腦部外傷或腦內出血等急重症，甚至連看似簡單的痔瘡，都得轉送東港或高屏大醫院　這次骨科、外科和急診科醫師長期進駐，大小病可就近治療；心導管手術可送半小時車程外的枋寮醫院，急性腦出血還是要轉送大醫院。

高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），高醫院長侯明峰...
高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），高醫院長侯明峰（前左二）和南門董事長黃明典（前左五）等人會後合影，期許透過兩院合作，讓恆春半島民眾也能享受醫學中心級的醫療服務和品質。記者潘欣中／攝影
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高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），高醫院長侯明峰...
高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），高醫院長侯明峰（左三起）和南門董事長黃明典等人簽約手握手，期許透過兩院合作，讓恆春半島民眾也能享受醫學中心級的醫療服務和品質。記者潘欣中／攝影
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高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），期許透過兩院合...
高雄醫學大學附設醫今天和恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄（MOU），期許透過兩院合作，讓恆春半島民眾也能享受醫學中心級的醫療服務和品質。記者潘欣中／攝影
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恆春高醫醫師
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