金門智慧電網今揭幕 大幅減少「不來電」

2019-07-30 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



台灣地區首座智慧電網今天在金門啟動，活動由金門區營業處處長楊崇和主持，並邀請金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍及台電董事長楊偉甫等人共同剪綵。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 金門在7月中發生一場突如其來的大停電，造成近13000戶停電，引發民眾對供電的關注。台電公司今天在金門成立首座「智慧電網」，台電董事長楊偉甫特別表示，金門是台電首選建置智慧電網的示範島，有了這套系統，將可大幅提升金門供電穩定，減少停電。

台灣地區首座智慧電網今天在金門啟動，活動由金門區營業處處長楊崇和主持，並邀請金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍及台電董事長楊偉甫等人共同剪綵。

楊偉甫表示，智慧電網建置為國際趨勢，台電公司已選定金門地區建置智慧電網示範島，主要因金門具備風力及太陽能發電等再生能源之天然條件，但再生能源之併網，容易造成系統不穩定，此時儲能系統即扮演關鍵角色。當再生能源發電量較高時，儲能系統將電能儲存起來；當系統供電吃緊時，再釋放來維持供電穩定，而儲能系統即為智慧電網之一環。

對於4月及7月金門發生兩次大停電，楊偉甫也表示，全世界的電力系統無法百分百保證不斷電，但智慧建網可以提升供電的穩定，即便發生停電也可在最短時間找出原因，快速復電。他也預告，金門本島用電戶3.3萬，明年底將全面建置智慧電表，金門也將成為台灣地區第一個使用智慧電表的縣市。

「金門智慧電網展示場」分「智慧用戶」、「智慧配電」、「綠能預測」、「資通系統」和「發展願景」5大主題，台電希望藉由這些主題的呈現，將原本艱澀難懂的電力議題，透過簡單的模型、動畫影片及AR遊戲的互動，深入淺出讓民眾能清楚瞭解智慧電網的運作方式。