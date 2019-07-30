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抽查高屏現切水果和麵包 黃昏市場、夜市不合格率偏高

2019-07-30 12:01聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

台灣消保協會到台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場、大賣場、水果行、麵包店抽樣75...
台灣消保協會到台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場、大賣場、水果行、麵包店抽樣75件現切水果以及50件麵包送交SGS公司檢驗，結果現切水果有56%、麵包有20%店家的品項超標。記者楊濡嘉／攝影
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台灣消保協會到台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場、大賣場、水果行、麵包店抽樣75件現切水果以及50件麵包，送交SGS公司檢驗大腸桿菌群、大腸桿菌，結果現切水果有56%店家商品的衛生指標超標，麵包高達有20%店家的品項超標。消保會理事長楊月雲建議消費者，儘量買水果回家現切品嘗，如果要買夜市、黃昏市場的麵包， 可以挑買波蘿麵、簡單的花麵包。

台灣消保協會6月17日到7月4日分別到台南、高雄、屏東進行抽樣，把黃昏市場、夜市、水果行、麵包店、大賣場等買購買現切水果、麵包後，立即用SGS公司的無菌夾鏈袋裝置，然後編號、立即放入車上的冰桶，保持在10℃以下，再放進冰箱，且自購買起算20小時內送至SGS公司，確保過程的溫度控管。

在現切水果方面，抽樣了75家，有42家的大腸桿菌群不合格，占所有店家的56%，有一家的商品檢出有大腸桿菌。烘焙麵包方面，抽樣了50家，有10家的商品被檢出大腸桿菌群，有一家的品項被檢出大腸桿菌。

如以縣市看，高雄抽樣的現切水果不合格率有56.6%，台南的樣品不合格率46%，屏東樣品不合格率68%；麵包不合格的，台南為29%，高雄27%，屏東9%。

以購買地點分析，水果行的樣品不合格率63%，黃昏市場的57%，夜市的不合格樣品52%，大賣場的33%，便利商店的樣品都合格。麵包購買地點不合格率，夜市的樣品25%，黃昏市場的24%，麵包店的樣品12.5％，大賣場的樣品都合格。

消保會執行長徐邦瀚說，衛生與製作過程環境有密切關係，包括處理水果的器具、人員或材料等都有可能是汙染的來源，當然現切水果保存的環境應有控溫裝置亦甚重要的；大腸桿菌群通常不耐高溫，所以經過高溫烘焙的麵包竟也有驗出大腸桿菌群超標，通常意味著受到二次汙染，提醒消費者務必謹慎選購，避免購買烘焙後再加工的麵包種類。

楊月雲建議消費者，基於衛生安全考量，儘量將水果買回家後再自行清洗食用，或要購買現切水果，自應慎選衛生安全無虞的場所購買。

按食品安全衛生管理法第48條第7款規定，販賣之食品、食品用洗潔劑及其器具、容器或包裝，應符合衛生安全及品質之標準；如違反中央主管機關依第十七條或第十九條所定標準之規定，可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台灣消保協會到台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場、大賣場、水果行、麵包店抽樣75...
台灣消保協會到台南、高雄、屏東地區夜市、黃昏市場、大賣場、水果行、麵包店抽樣75件現切水果以及50件麵包，結果有相當比例不合格。記者記者楊濡嘉／攝影
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大腸桿菌夜市
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