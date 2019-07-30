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穩定供電！台灣首座智慧電網金門啟用 展示場揭幕

2019-07-30 11:25中央社 金門縣30日電

台灣地區首座智慧電網今天在金門啟動，台電董事長楊偉甫保證，有了這套系統，可大幅提升金門供電穩定，減少停電。他並說，明年金門縣將成為台澎金馬第一個使用智慧電表的縣市。

「金門智慧電網展示場」揭幕儀式上午在金門區台電營業處舉行，由處長楊崇和主持，邀請金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、台電董事長楊偉甫等人剪綵。

楊偉甫表示，智慧電網建置為國際趨勢，金門是台電公司首選建置智慧電網的示範島。對於4月及7月金門發生兩次大停電，楊偉甫表示，全世界的電力系統無法百分百保證不斷電，但智慧建網可以提升供電的穩定，即便發生停電也可在最短時間找出原因，快速復電。

楊偉甫也預告，金門本島用電戶3.3萬，明年底將全面建置智慧電表，金門也將成為台灣地區第一個使用智慧電表的縣市。

「金門智慧電網展示場」分「智慧用戶」、「智慧配電」、「綠能預測」、「資通系統」和「發展願景」5大主題，台電希望藉由這些主題的呈現，將原本艱澀難懂的電力議題，透過簡單的模型、動畫影片及AR遊戲的互動，深入淺出讓民眾能清楚瞭解智慧電網的運作方式。

台電公司期望未來透過智慧電網同時兼顧區域的能源、經濟與環境，將創能、節能和儲能整合起來，進而實現金門低碳島願景。

金門智慧電網展示場今天起，每週一到週五上午8時到下午5時對外開放，設有專人導覽服務。台電金門區營業處邀請民眾同來體驗綠能、科技與智慧的電力網絡。

金門台電停電
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