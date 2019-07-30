鬼月廟方嘸祭改 民眾到東隆宮排隊「討打」

2019-07-30 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



排隊討打！屏東縣東港鎮東隆宮傳承百年的「祭改」儀式相當有名，而每年一到農曆7月（鬼月），廟方將停止改運服務1個月，因此近期許多民眾趕在鬼門開（8月1日）前，向溫王爺請示「討打」。其中，男子「大改」需趴在竹席上，在廟前被班頭打屁股，儀式過程十分特別。

東隆宮主祀溫府千歲，為南臺灣王爺信仰重鎮，3年一科的「迎王平安祭」，更被列入無形文化資產中。祭改儀式也相當有名，民眾除到廟裡討打改運外，購買新車也會前往「改車」以求平安。由於鬼月期間，廟方將停止改運服務，因此近日不少民眾也趕往東隆宮「討打」。

廟方人員表示，農曆七月由普渡公在掌管，而在民間習俗中，神明為了尊重好兄弟，才會在鬼月時休息不辦事。也因此不少民眾趁著鬼門開前最後一周，趕到廟裏進行收驚或改運儀式。

民眾前往東隆宮的「大改」，必須經向王爺擲筊請示，得到需要「大改」的結果時，成年人就要從100開始起跳，每次擲筊增加20下，打1次代表10下，男生趴在竹蓆上接受班頭持杖「打屁股」，女生則脫鞋跪著由班頭拿鞭條「打手心」，並向王爺賜打。

一般接受「小改」的男女老少，只要跪在神壇前，由東隆宮的班頭問其姓名、年齡後稟報神明，接著過香爐淨身，再由班頭揮動令旗，由上而下以及耳後、頭上各比畫18下，代表布下36天罡、72地煞來祛邪保平安。