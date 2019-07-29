金門酷熱 莒光湖2萬尾魚暴斃

2019-07-29 18:41 中央社 金門縣29日電



連日高溫，金門縣金城鎮莒光湖裡的魚也受不了，近2萬尾「熱死」。魚屍幾乎漂滿湖面，尤其是角落堆積成群，令人怵目驚心。魚屍帶來的惡臭，也讓經過民眾迅速掩鼻而過。

鄰近莒光樓的莒光湖下午突然出現大批死魚，臭氣沖天。縣養護工程所長吳志偉得知到場了解。他研判由於天氣連日炎熱，水中溶氧量不足，才導致魚群集體暴斃。初估死亡魚隻在2萬尾上下，已出動多人清理湖面，將把打撈上來的死魚送到垃圾處理場掩埋。

位在莒光湖附近的水產試驗所技士黎錦超聞訊趕來關切。經過觀察後，他表示，死魚包括海鰱、鱸魚、烏魚、黑鯛和變身苦等十多種。他研判魚群是在海水漲退潮時進入莒光湖，可能近日天氣太熱，莒光湖缺少打氣設備，水無法上下交換，湖面下缺氧，導致魚群集體暴斃。

莒光湖在2年前也發生過魚群死亡事件。黎錦超表示，如果天氣突然變得十分炎熱，台灣河流、海邊都會發生這種情況；養殖池因為有打氣設備，水流持續交換，不會造成缺氧，只有自然水域才有這種情況。

縣環保局人員也到場採樣檢測水質，結果水溫攝氏35.5度，PH值9.5，初步判斷可能是水溫過高造成魚隻死亡。

金門氣象站主任曹嘉宏表示，23日到今天金門高溫在攝氏32到34度之間，雖然溫度不是最高，但因近日空氣明顯乾淨、雲量少，加上紫外線較強，民眾會感覺太陽比較毒辣，覺得天氣比較熱。