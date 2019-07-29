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屏東聯合收穫祭8月3日登場 今年話題十足

2019-07-29 17:59聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

連續舉辦3年的屏東縣聯合收穫祭將於8月3日舉行，今年首度由台東、屏東部落青年共同攜手參與，甚至還有「雙東金曲之夜」，展現雙東原民力量。另外，今年因為民進黨有意徵召屏東縣政府原住民處長伍麗華角逐下屆山地原住民立委，加上承辦收穫祭的瑪家鄉長梁明輝也有意爭取國民黨中央的支持出征，兩大要角的動向，為今年的收穫祭更添話題。

每月7、8月間，原住民部落的收穫祭即紛紛登場，屏東縣自3年前起還加辦一場聯合收穫祭，讓8個原住鄉輪流展開族群文化，屏東縣長潘孟安表示，今年的「原住民族收穫祭-收穫那麼多」將於8月3日在縣立田徑場登場，今年的主題是「青年站出來」，首度結合屏東及台東兩地的部落青年，共同攜手慶豐年。

活動包括「傳統祭儀演繹」、「千人圍舞」、「雙東好玩市集」等，另外「雙東金曲之夜」則邀請沈文程、紀曉君、BOXING等雙東歌手一起尬歌。

值得注意的是，明年大選在即，民進黨此時傳出有意徵召屏東縣政府原住民處長伍麗華代表民進黨角逐山地原住民立委，而瑪家鄉長梁明輝也有意爭取國民黨的支持參選立委，兩人的動向，備受注目。

不過伍麗華至今為止並未鬆口，她表示自己夫家和梁明輝都是瑪家鄉佳義村人，基於同村之誼，她必須先了解對方的動向，才能決定是否參選，這是原住民部落文化的禮儀。

而梁明輝雖然在爭取國民黨提名的初選中落敗，不過他說國民黨並未足額提名，屏東縣黨部仍在爭取補提名或報准參選，他還在等國民黨中央的決定，他也說，屏東縣是原住民大縣，屏東這一席非常重要。

屏東縣聯合收穫祭8月3日登場，今年增加選舉話題，更受注目。記者翁禎霞／攝影
屏東縣聯合收穫祭8月3日登場，今年增加選舉話題，更受注目。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府國民黨
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