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高雄表揚24名模範父親 最年輕的只有44歲

2019-07-29 15:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

福澤慈善事業基金會今天公布高雄市第45屆模範父親當選名單，陳源沂等24名模範父親周五在文化中心至善廳接受高雄市政府與福澤慈善事業基金會的頒獎表揚。大會並精心安排42屆模範父親子女薛雅琦的聲樂演唱要來歌頌父親的偉大，還有，這一屆模範父親當選人林斌一父子演出薩克斯風。

接受表揚的模範父親，年齡從90歲到44歲不等，來自高雄各區，雖然背景不同、境遇不同，他們的共同點皆俱備實踐孝道、有和諧的夫妻關係及親子關係、關注子女學習及成長、參與社會服務、敦親睦鄰等良好身教及父職風範的條件。

今年最高齡的模範父親是居住楠梓區，90歲的陳源沂，教養7名子女受高等教育，生活改善後，常存感恩心，長期資助弱勢家庭，是兒女最好的身教。

44歲的吳瑞輝，是今年最年輕的模範父親，長子罹患「骨質石化症」引起視神經萎縮的罕見疾病，過程中的醫療、摸索、照顧，吳父以正向來陪伴孩子成長，鼓勵孩子勇敢面對疾病、永不放棄。在父親的引領及教育之下，造就了兒子堅毅、不怨天尤人及熱愛生命的性格，愛子2017年還獲得總統教育獎。

24名模範父親名單如下：

陳源沂（90歲，化學公司廠長退休）、江季勛（89歲，醫界退休）、曾宗言（84歲，教師退休）、許武男（78歲，務農）、郭松雄（78歲，中油退休）、鄧春記（77歲，酪農）、陳山下（76歲，高醫業務組長退休）、陳明雲（75歲，調解委員）、楊忠麟（70歲，果農）、邱石柱（69歲，動物園志工）、李春華（68歲，鄰長）、蔡清全（67歲，軍退）、陳聖仁（68歲，公司董事長）、呂武聰（66歲，牙醫師）、徐建揚（66歲，送餐志工）、張榮州（65歲，醫師）、張繼忠（63歲，慈善總會副理事長）、林榮龍（62歲，慈善會志工）、薛肇文（61歲，醫師）、林斌一（62歲，合唱團團長）、蔡宗澤（57歲，食品公司廠長）、楊豐榮（50歲，7-11營業部經理）、徐啟章（47歲，清潔隊）、吳瑞輝（44歲，工廠倉管員）。

今天有24名模範父親接受表揚。記者謝梅芬／攝影
今天有24名模範父親接受表揚。記者謝梅芬／攝影
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今年最高齡的模範父親是居住楠梓區，90歲的陳源沂（前排右一）。記者謝梅芬／攝影
今年最高齡的模範父親是居住楠梓區，90歲的陳源沂（前排右一）。記者謝梅芬／攝影
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44歲的吳瑞輝，是今年最年輕的模範父親，長子罹患「骨質石化症」引起視神經萎縮的罕...
44歲的吳瑞輝，是今年最年輕的模範父親，長子罹患「骨質石化症」引起視神經萎縮的罕見疾病。記者謝梅芬／攝影
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