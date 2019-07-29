高雄表揚24名模範父親 最年輕的只有44歲

2019-07-29 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



福澤慈善事業基金會今天公布高雄市第45屆模範父親當選名單，陳源沂等24名模範父親周五在文化中心至善廳接受高雄市政府與福澤慈善事業基金會的頒獎表揚。大會並精心安排42屆模範父親子女薛雅琦的聲樂演唱要來歌頌父親的偉大，還有，這一屆模範父親當選人林斌一父子演出薩克斯風。

接受表揚的模範父親，年齡從90歲到44歲不等，來自高雄各區，雖然背景不同、境遇不同，他們的共同點皆俱備實踐孝道、有和諧的夫妻關係及親子關係、關注子女學習及成長、參與社會服務、敦親睦鄰等良好身教及父職風範的條件。

今年最高齡的模範父親是居住楠梓區，90歲的陳源沂，教養7名子女受高等教育，生活改善後，常存感恩心，長期資助弱勢家庭，是兒女最好的身教。

44歲的吳瑞輝，是今年最年輕的模範父親，長子罹患「骨質石化症」引起視神經萎縮的罕見疾病，過程中的醫療、摸索、照顧，吳父以正向來陪伴孩子成長，鼓勵孩子勇敢面對疾病、永不放棄。在父親的引領及教育之下，造就了兒子堅毅、不怨天尤人及熱愛生命的性格，愛子2017年還獲得總統教育獎。

24名模範父親名單如下：