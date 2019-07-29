支持反送中 1小時募足安全帽港生感謝高雄人

2019-07-29 15:35 中央社 芬高雄29日電



原本只想募集500頂安全帽，但才1小時就募逾千頂，還有新台幣10多萬元現金。在高雄的香港學生林沛晞今天現身表達感謝高雄人的熱情和捐助，盼更多台灣人關心香港反送中事件。

林沛晞偕另1名男同學下午在台灣基進高雄黨部受訪表達對高雄人的感謝。

林沛晞是輔英科技大學護理系4年級學生，她說，近來看到香港反送中事件，示威抗議者遭到警棍毆打頭部，讓在外地的他們備感心痛，想盡辦法要協助第一線的抗議者，於是在網路社群發起募集安全帽。

林沛晞邀5、6名香港學生27日下午在高雄中央公園2號出口募集安全帽，原規畫下午4點半開始到晚上7點半。她說，當時到現場時已有數百頂安全帽放在捷運出口站，讓人很感動，約莫6時安全帽數量就超過1000頂。

她提到，不僅有超預期的安全帽還有逾新台幣10萬元的現金，感受到高雄人的熱情及對香港的關心。

媒體關心是否還要更多的安全帽及如何將募到的安全帽送回香港，林沛晞說，暫時已經足夠，至於安全帽如何送回香港，基於保護不便透露。

示威抗議民眾近來遭警方開槍及強力鎮壓，林沛晞表示，在第一時間看到直播畫面讓他們有很大的無力感，但她說，在世界各地的香港人都會給予第一線的示威者支持支援並打氣加油，希望有更多的台灣人支持香港人反送中行動，因為「今日香港就是明日台灣」。

林沛晞和同學正在整理民眾捐助的安全帽，其中有不少是全新全罩式安全帽，對使用者更具防護力；至於二手安全帽都先經過消毒整理，將以空運方式送給第一線抗議者使用。