趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議

2019-07-29 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



一名上衣寫滿抗議訴求的80歲老翁，今天凌晨四點半，在屏東縣枋寮鄉公所大門口展開靜坐。公所人及辦事民眾進出，很難不去注意老翁的存在，卻也只快速走過不多做停留。老翁身上寫著「爽到你，甘苦到阮」等訴求，正是針對製造臭味以致枋寮鄉親不滿，並招來立委黃國昌關切的樂樂養雞場而來。

這名80歲老翁，人稱「黑人伯」，28年次的他住在水底寮，這輩子都沒有離開過枋寮鄉，以種植蓮霧維生。黑人伯說，先前參與過多次抗議樂樂養雞場，自己也期盼鄉長陳亞麟能夠為鄉民解決困難。人民作主因此公僕要加油，靜坐一來是沈重表達對樂樂養雞場的不滿，二來是對鄉長希望鄉長加油。

「趁我還有一口氣，我一定要爭一回」，黑人伯說，兒子和孫子長年都在台北生活，每回聯絡時，一定會交代要好好照顧自己的健康，沒有健康的身體，再多的收入和成就都沒有意義。然而自從樂樂養雞場營業，枋寮人被臭氣籠罩實在太恐怖，不忍看著枋寮年輕一輩被這種味道給摧殘，因此他認為一定要站出來，為了孩子也為了枋寮爭一回。

「枋寮因為養雞場紅遍全國太丟臉」，日前樂樂養雞場爭議，也遭立委黃國昌注意甚至南下會勘，在媒體及網路上造成熱議，黑人伯說這不是一件光彩的事，希望縣府鄉公所能給全國一個好的榜樣，讓這件事情能有妥善處理，不要再讓外人覺得民主法治過不了高屏溪。

枋寮鄉民代表林文央表示，先前環保署通知24日要與立委黃國昌、鄉公所、縣府農業處、環保局等單位共同會勘，結果23號縣政府率先會勘並開罰，過程更沒通知鄉公所，箇中原因令人費解。而農委會和再低鄉親都要求廢止，但縣府卻只用罰款，根本無視中央法令。