親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議

2019-07-29 13:47聯合報 記者江國豪╱即時報導

一名上衣寫滿抗議訴求的80歲老翁，今天凌晨四點半，在屏東縣枋寮鄉公所大門口展開靜坐。公所人及辦事民眾進出，很難不去注意老翁的存在，卻也只快速走過不多做停留。老翁身上寫著「爽到你，甘苦到阮」等訴求，正是針對製造臭味以致枋寮鄉親不滿，並招來立委黃國昌關切的樂樂養雞場而來。

這名80歲老翁，人稱「黑人伯」，28年次的他住在水底寮，這輩子都沒有離開過枋寮鄉，以種植蓮霧維生。黑人伯說，先前參與過多次抗議樂樂養雞場，自己也期盼鄉長陳亞麟能夠為鄉民解決困難。人民作主因此公僕要加油，靜坐一來是沈重表達對樂樂養雞場的不滿，二來是對鄉長希望鄉長加油。

「趁我還有一口氣，我一定要爭一回」，黑人伯說，兒子和孫子長年都在台北生活，每回聯絡時，一定會交代要好好照顧自己的健康，沒有健康的身體，再多的收入和成就都沒有意義。然而自從樂樂養雞場營業，枋寮人被臭氣籠罩實在太恐怖，不忍看著枋寮年輕一輩被這種味道給摧殘，因此他認為一定要站出來，為了孩子也為了枋寮爭一回。

「枋寮因為養雞場紅遍全國太丟臉」，日前樂樂養雞場爭議，也遭立委黃國昌注意甚至南下會勘，在媒體及網路上造成熱議，黑人伯說這不是一件光彩的事，希望縣府鄉公所能給全國一個好的榜樣，讓這件事情能有妥善處理，不要再讓外人覺得民主法治過不了高屏溪。

枋寮鄉民代表林文央表示，先前環保署通知24日要與立委黃國昌、鄉公所、縣府農業處、環保局等單位共同會勘，結果23號縣政府率先會勘並開罰，過程更沒通知鄉公所，箇中原因令人費解。而農委會和再低鄉親都要求廢止，但縣府卻只用罰款，根本無視中央法令。

枋寮鄉公所主秘林達敏表示，鄉公所屬於公眾場所，因此尊重黑人伯在此表達訴求，而目前樂樂養雞場後續處置，已由縣府農業處全責處理。

8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
分享
8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
分享
8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
8旬老翁黑人伯今日清晨四點半即在枋寮鄉公所前靜坐。記者江國豪／攝影
分享
黑人伯改裝務農鐵牛車為抗議戰車，上頭寫滿訴求。記者江國豪／攝影
黑人伯改裝務農鐵牛車為抗議戰車，上頭寫滿訴求。記者江國豪／攝影
分享

相關新聞

高雄工業區34校 9月底前完成「校園雙機」

2019-07-29 12:25

莫拉克風災十周年 高雄杉林大愛居民發表新書

2019-07-29 11:30

快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31

選美接力舉行 高市盼觀光商機

2019-07-29 00:05

高市府設應變小組 全天備勤空汙事件

2019-07-29 00:04

氣爆5年了…市區工業管線 高市設監督機制

2019-07-29 00:03

孩子長大了 永久屋卻「長不大」

2019-07-28 23:14

永久屋法拍 屏縣要求「拆屋還地」

2019-07-28 23:10

暑期鋼琴課又來了 26志工進駐六龜

2019-07-28 23:07

整修1年半 屏市復興圖書館重啟

2019-07-28 23:01

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24

8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43

老人小孩都能免費習琴 熱血師讓六龜琴音7年不中斷

2019-07-28 20:32

客庄輕旅行慢遊美濃 田園音樂會圓滿落幕

2019-07-28 20:23

屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07

興達漁會設初級加工場有譜 漁業署允補助120萬設計費

2019-07-28 17:21

再傳捷報！台灣燈會這座燈 再獲國際設計大獎

2019-07-28 14:57

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

黨部主委邱建富嫁女兒 蔡英文到彰化喝喜酒、參拜

2019-07-28 14:52

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39

外國人基隆買6樣水果被收800 店家回應「有跟客人說價格」

2019-07-29 10:53

張顯耀戰蔡其昌有變數？ 國民黨：張是唯一人選

2019-07-28 15:06

新北海祭初賽 澳洲消防局猛男現身公主抱女遊客

2019-07-28 19:35

上百名教友顧健康瘋減肥 手拿血淋淋豬肉秀成果

2019-07-28 18:38

洪慈庸宣傳爭取國小操場補助 藍議員提證據指洪割稻尾

2019-07-29 12:54

屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07

2至4歲育兒津貼 新竹市8月起發放 一年最多領3萬元

2019-07-29 12:24

新竹上萬名2~3歲童 公幼幾無幼幼班 家長叫苦

2019-07-29 00:44

「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24

花蓮百鬼夜行祭下月登場 用桌排字吸睛

2019-07-29 07:31

影／逐鹿社區打造梅花鹿體驗區 獼猴搗亂困擾

2019-07-28 18:02

自行車騎上人行道、騎樓、斑馬線 「法令早就禁止」

2019-07-29 00:07

男警熱愛健力 全身肌肉只為維護治安

2019-07-28 18:50

二林鎮成立食物銀行店面 小二生捐腳踏車義賣

2019-07-28 18:57

再傳捷報！台灣燈會這座燈 再獲國際設計大獎

2019-07-28 14:57

斥資4500萬元 綠建築新營區多功能聯合里民動工

2019-07-29 11:17

北橫桃園榮華段落石重創路基封路 預估明中午通小車

2019-07-28 19:39

選美接力舉行 高市盼觀光商機

2019-07-29 00:05

車不讓人 北市半年多取締6千件

2019-07-29 00:19

購買輔具有補助 雲林縣購買免墊付

2019-07-29 11:30

林佳龍現勘鐵路舊火車復駛計畫 交通部負擔15億至17億

2019-07-29 12:35

「貝拉」和「芒果」人狗奇緣 議員幫貴賓犬找到主人

2019-07-28 16:27

快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31

老爸是最厚實肩膀 台南白河區公所表揚模範父親

2019-07-28 17:18

新北取締違停婦幼車格共546件 最高罰1200元

2019-07-28 17:18

趁我還有一口氣！8旬老翁隻身赴枋寮鄉公所靜坐抗議

2019-07-29 13:47

孩子長大了 永久屋卻「長不大」

2019-07-28 23:14

燈管到火車頭 台北惜物網什麼都賣

2019-07-29 00:01

艋舺學園傾向併校 校方心驚驚

2019-07-28 23:18

慈濟7月孝親月活動 歌仔戲公益演出1200人觀賞

2019-07-28 20:31

8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43

永久屋法拍 屏縣要求「拆屋還地」

2019-07-28 23:10

50歲以上2成骨質疏鬆 中醫大新竹附醫8月7日免費檢測

2019-07-29 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top