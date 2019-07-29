高雄工業區34校 9月底前完成「校園雙機」

2019-07-29 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市教育局、環保局推動「校園雙機（冷氣機、空氣清淨設備）」計畫，以先「工業區」、後「市區」原則逐年完成；第一批鄰近工業區的34校，將於9月底前全面建置完成，在秋冬空品不良季來臨前全面啟用，將有6萬3千名學生受惠。

高雄市長韓國瑜今參加鳳林國中雙機啟用，感謝中油、中鋼及企業界大力協助打造師生舒適的上課環境，他分享，新加坡40多年前就在政府部門裝設冷氣，看起來每個月花了一大筆裝設費用及電費，但行政效率、產能卻大幅提升，各界可能對裝設冷氣有不同意見，不過讓學生在舒適的環境下認真學習，長遠來看，「這筆教育投資是划得來的」。

鳳林國中鄰近臨海工業區5百公尺範圍內，在學生教室及行政辦公空間完成雙機裝設，共有55台空氣清淨機與68台冷氣機，韓國瑜與教育局長吳榕峯、環保局長袁中新等，到校走訪。一年級學生洪揚程並用英語向市長介紹學校雙機安裝情形。

教育局表示，校園雙機第一階段，以高市鄰近工業區0.5公里內的學校為優先裝設對象，共有34校，所需經費為2億7836萬元，推動企業認養校園，目前捐款已達1億4千萬元，贊助款項已納入教育局市庫專戶統籌管理運用，不足經費則由教育局基金餘額支應。

至於雙機裝設後的電費與耗材等相關費用，基於「使用者付費」、撙節市府開支原則，將由學校協助處理，低收入戶學生則由教育局補助。

教育局說，34校含校園電力系統改善工程，需裝設雙機共2126間教室，一間教室以30位學生為原則，預計能嘉惠約6萬3000人。目前已完成仁武幼兒園、鳳林國中2所學校全面裝設，其餘32校陸續在9月底前全面建置完成。