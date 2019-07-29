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莫拉克風災十周年 高雄杉林大愛居民發表新書

2019-07-29 11:30聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

莫拉克風災滿10年，一群災害中失去家園的人移居杉林大愛落地生根，有人在新家園投入社區關懷，也有人用歌聲帶給大家歡樂。今天上午，慈濟大愛「樂齡學堂」舉辦《遇見大愛寫傳奇》新書發表會，書中記載97位住民以寫書法、畫國畫、捏陶與唱歌等藝術共學活動，譜寫遭逢巨變後的人生新一頁。

98年莫拉克風災重創高雄山區，慈濟團隊動用全球志工不分日夜投入重建，災後88天，第一批災民進駐杉林大愛永久屋。延續扶持災民的精神，大愛「樂齡學堂」規劃書法、陶藝、國畫、手工皂、孩童課輔班等課程，多年來持續關懷居民。

「樂齡學堂」書法班老師高慶和與妻子蘇美麗也是受災戶，兩人對於這場驚世災難的記憶從未消失。今年逢風災10周年，高慶和與慈濟人員合作，從上萬張照片中挑選出500張照片出版圖片故事集，書名為《遇見大愛寫傳奇》。

在書中，前六龜中興村鄰長張有財培力社區觀光導覽與產業，大愛生態社區關懷協會總幹事白麗娜發起獨居長者送餐與共餐計畫，鼓勵長輩走出家門。另有大愛藝術團團長邱師義與妻子莎酷兒，帶領原民歌舞出國展演。經過災難考驗，每個人的故事內容更加豐富。

談起當年風災情景與災後一無所有的困境，高慶和情緒仍十分激動。他說，園區內每個住戶身上都有故事，3天3夜說不完，寫書過程中，10年來發生過的事情又一幕幕上演，內心感觸很深，多年來帶著感恩心情度過每一天，感謝永久屋讓居民有個安身立命的地方。

作者高慶和（左）將新書《遇見大愛寫傳奇》贈送學員。記者徐白櫻／攝影
作者高慶和（左）將新書《遇見大愛寫傳奇》贈送學員。記者徐白櫻／攝影
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慈濟大愛「樂齡學堂」舉辦《遇見大愛寫傳奇》新書發表會。記者徐白櫻／攝影
慈濟大愛「樂齡學堂」舉辦《遇見大愛寫傳奇》新書發表會。記者徐白櫻／攝影
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作者高慶和（中）將新書《遇見大愛寫傳奇》贈送學員。記者徐白櫻／攝影
作者高慶和（中）將新書《遇見大愛寫傳奇》贈送學員。記者徐白櫻／攝影
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